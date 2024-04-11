Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Siap Kejutkan Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |04:54 WIB
3 Negara yang Siap Kejutkan Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!
Timnas Indonesia U-23, 1 dari 3 negara yang siap kejutkan Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara yang siap mengejutkan Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Piala Asia U-23 2024 akan dilangsungkan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Sebanyak 16 negara ambil bagian di ajang dua tahunan ini. Ajang ini menjadi bergengsi karena berstatus babak Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 zona Asia. Nantinya, tim-tim yang finis di posisi satu, dua dan tiga Piala Asia U-23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Sementara itu, tim yang finis di posisi empat akan tampil di babak playoff kontra wakil Afrika. Berhubung merupakan kategori kelompok umur, kejutan berpotensi terjadi.

Okezone memprediksi ada tiga negara yang berpotensi membuat gebrakan di edisi keenam Piala Asia U-23 ini. Siapa saja?

Berikut 3 negara yang siap mengejutkan Piala Asia U-23 2024:

3. Timnas China U-23

Timnas China U-23

Ini merupakan penampilan kelima Timnas China U-23 di Piala Asia U-23. Dalam empat penampilan awal, skuad Negeri Tirai Bambu selalu rontok di fase grup.

Namun, edisi tahun ini, Timnas China U-23 berpotensi membuat kejutan. Dibilang begitu karena Timnas China U-23 mendapatkan serangkaian hasil positif di laga uji coba, yakni menang 2-1 atas Malaysia dan menumbangkan tuan rumah Qatar 2-0. Di Piala Asia U-23 2024, China U-23 berada di Grup B bersama Jepang, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.

