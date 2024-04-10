13 Pemain Senior yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Pakai Nomor 10!

Rizky Ridho, Ernando Ari dan Ramadhan Sananta, 3 dari 13 pemain senior yang perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

SEBANYAK 13 pemain Timnas Indonesia senior yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. PSSI memang belum mengumumkan siapa saja 23 nama peman Timnas Indonesia U-23 yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Namun, laman resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) justru sudah merilis daftar 23 nama dari 16 negara kontestan Piala Asia U-23 2024. Dari 23 nama yang disebut di laman resmi AFC, tak ada nama Nathan Tjoe-A-On, Bagas Kaffa, Haykal Alhafiz, Erlangga Prasetyo, Rifki Dwi dan Alfeandra Dewangga.

(Nathan Tjoe-A-On gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe tidak dilepas sang klub, SC Heerenveen. Sementara itu, Alfeandra Dewangga masih dalam proses recovery setelah menjalani operasi di sekitar ketiak.

Bagaimana dengan empat nama lain seperti Bagas Kaffa, Haykal Alhafiz, Erlangga Prasetyo, Rifki Dwi? Nama-nama ini ditengarai kalah bersaing saat menjalani pemusatan Latihan (TC) di Dubai pada 2-10 April 2024.

Mengacu kepada daftar 23 nama yang dirilis AFC, terdapat 13 pemain senior yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Disebut senior karena nama-nama di bawah ini telah mencatatkan caps bersama Timnas Indonesia senior.

Mereka ialah Muhammad Adi Satryo, Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Ramadhan Sananta, Justin Hubner, Rafael Struick12. Pratama Arhan, Arkhan Fikri, Hokky Caraka dan Ernando Ari.