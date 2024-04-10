Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

13 Pemain Senior yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Pakai Nomor 10!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |23:29 WIB
13 Pemain Senior yang Perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Justin Hubner Pakai Nomor 10!
Rizky Ridho, Ernando Ari dan Ramadhan Sananta, 3 dari 13 pemain senior yang perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

SEBANYAK 13 pemain Timnas Indonesia senior yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. PSSI memang belum mengumumkan siapa saja 23 nama peman Timnas Indonesia U-23 yang didaftarkan untuk mengarungi Piala Asia U-23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Namun, laman resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) justru sudah merilis daftar 23 nama dari 16 negara kontestan Piala Asia U-23 2024. Dari 23 nama yang disebut di laman resmi AFC, tak ada nama Nathan Tjoe-A-On, Bagas Kaffa, Haykal Alhafiz, Erlangga Prasetyo, Rifki Dwi dan Alfeandra Dewangga.

Nathan Tjoe-A-On gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

(Nathan Tjoe-A-On gagal perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe tidak dilepas sang klub, SC Heerenveen. Sementara itu, Alfeandra Dewangga masih dalam proses recovery setelah menjalani operasi di sekitar ketiak.

Bagaimana dengan empat nama lain seperti Bagas Kaffa, Haykal Alhafiz, Erlangga Prasetyo, Rifki Dwi? Nama-nama ini ditengarai kalah bersaing saat menjalani pemusatan Latihan (TC) di Dubai pada 2-10 April 2024.

Mengacu kepada daftar 23 nama yang dirilis AFC, terdapat 13 pemain senior yang memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Disebut senior karena nama-nama di bawah ini telah mencatatkan caps bersama Timnas Indonesia senior.

Mereka ialah Muhammad Adi Satryo, Muhammad Ferarri, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Ramadhan Sananta, Justin Hubner, Rafael Struick12. Pratama Arhan, Arkhan Fikri, Hokky Caraka dan Ernando Ari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634485/dukung-pensiunan-atlet-nasional-alumni-usc-gelar-turnamen-padel-zro.webp
Dukung Pensiunan Atlet Nasional, Alumni USC Gelar Turnamen Padel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Hasil Super League: Persis Solo Takluk di Manahan, Malut United Pesta Lewat Aksi Del Pino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement