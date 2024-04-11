Thomas Tuchel Puas Bayern Munich Bisa Imbangi Arsenal di Leg Pertama Perempatfinal Liga Champions 2023-2024

LONDON - Thomas Tuchel mengaku puas Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan Arsenal pada leg pertama semifinal Liga Champions 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Emirates, Rabu (10/4/2024).

Thomas Tuchel mengatakan target utama timnya dalam laga itu memang mengalahkan Arsenal. Namun, dia cukup senang meskipun Die Roten -julukan Bayern Munich hanya bermain imbang.

"Saya senang dengan hasilnya. Kami seharusnya bisa menang," kata Thomas Tuchel dilansir dari laman Bayern Munich, Rabu (10/4/2024).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan hasil imbang timnya melawan Arsenal menjadi modal untuk laga selanjutnya. Sebab, hasil itu akan membuat Bayern Munich lebih percaya diri dalam laga leg kedua melawan The Gunners -julukan Arsenal.

Laga itu akan berlangsung di Allianz Arena, pada 18 April 2024. Bayern Munich akan lebih diuntungkan karena bertindak sebagai tim tuan rumah.

"Sangat penting kami melakukannya di sini. Kami mendapat hasil imbang. Jadi, apa yang dituntut dari kami sudah jelas. Pemenang leg berikutnya akan lolos," ucapnya.