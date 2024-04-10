5 Pesepakbola Top Inggris yang Berpotensi Ganti Kewarganegaraan Sebelum UEFA Euro 2024, Nomor 1 Tengah Bersinar di Chelsea

ADA 5 pesepakbola top Inggris yang berpotensi ganti kewarganegaraan sebelum UEFA Euro 2024. Seperti yang diketahui, skuad Inggris saat ini bertabur bintang dan membuat persaingan untuk bermain membela The Three Lions semakin sengit.

Persaingan yang keras itu membuat ada beberapa pemain yang bisa saja memilih mengganti kewarganegaraannya sebelum UEFA Euro 2024. Sebab para pemain tersebut bisa saja sakit hati lantaran tak dipanggil pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate di kompetisi yang digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024.

Lantas, siapa saja pemain top Inggris yang berpotensi pindah tim itu?

Berikut 5 Pesepakbola Top Inggris yang Berpotensi Ganti Kewarganegaraan Sebelum UEFA Euro 2024:

5. Michael Olise





Olise saat ini bermain untuk Crystal Palace di Premier League dan berpotensi membela Inggris lantaran lahir dan besar di London. Namun, Olise berpeluang bermain untuk Prancis di UEFA Euro 2024 karena ia sudah dipanggil bermain oleh Timnas Prancis U-18 dan U-21.

Selain Prancis, Olise juga bisa membela Algeria dan Nigeria. Sebab ibu Olise berasal dari Prancis-Algeria, sedangkan ayahnya berasal dari Nigeria.

4. Curtis Jones





Curtis Jones lahir dan besar di Inggris. Kini gelandang berusia 23 tahun merupakan pemain muda andalan Liverpool dan berpotensi untuk membela Timnas Inggris.

Hal itu karena Jones sudah membela Inggris sejak di kelompok umur. Hanya saja, Jones bisa saja membela Nigeria jika tak kunjung dipanggil ke tim senior Inggris.