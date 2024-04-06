Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Stadion Termegah di UEFA Euro 2024, Nomor 1 Markas Klub Raksasa Jerman!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:29 WIB
5 Stadion Termegah di UEFA Euro 2024, Nomor 1 Markas Klub Raksasa Jerman!
Olympiastadion Berlin akan jadi salah satu venue UEFA Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 stadion termegah di UEFA Euro 2024 menarik untuk diulas. Salah satunya ada stadion yang dijadikan sebagai markas klub raksasa Jerman, yakni Bayern Munich.

Ajang UEFA Euro akan kembali bergulir pada tahun ini. Jerman pun ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan UEFA Euro 2024. UEFA Euro 2024 sendiri akan digelar pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Venue penyelenggaraan UEFA Euro 2024 pun sudah diumumkan. Deretan stadion megah siap jadi saksi bisu perjuangan deretan pesepakbola top dunia untuk mengukuhkan diri menjadi raja Eropa.

Lantas, stadion mana saja yang akan jadi venue UEFA Euro 2024? Berikut 5 stadion termegah di UEFA Euro 2024.

5. Arena AufSchalke

Schalke 04 kala berlaga di markasnya

Salah satu stadion termegah di UEFA Euro 2024 adalah Arena AufSchalke. Stadion ini terletak di Gelsenkirchen, North Rhine-Westphalia, Jerman.

Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 54.740 penonton. Stadion ini jadi markas salah satu klub top Jerman, yakni Schalke 04 dan kerap digunakan juga oleh Timnas Jerman untuk melakoni sejumlah laga.

Nantinya, di UEFA Euro 2024, Arena AufSchalke akan menggelar sejumlah laga mulai dari fase grup. Di fase grup sendiri, ada duel-duel seru yang tersaji di sana, di antaranya big match Italia Spanyol vs Italia dalam matchday kedua Grup B yang akan digelar pada 20 Juni 2024.

4. Stuttgart Arena

Stuttgart Arena

Kemudian, ada Stuttgart Arena. Stadion ini memiliki kapasitas yang juga tak kalah besar daripada Arena AufSchalke. Stadion ini total bisa menampung 54.906 penonton.

Stadion yang terletak di Stuttgart, Jerman, ini merupakan markas dari klub top lainnya, yakni VfB Stuttgart. Stadion ini pun akan turut menjadi markas Timnas Jerman. Di laga fase grup, Jerman akan melawan Hungari dan juga Swiss di sana pada 19 dan 23 Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
