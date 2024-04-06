9 Fakta UEFA Euro 2024, Nomor 1 Gunakan Stadion Terbaik di Jerman

Olympiastadion di Berlin akan menjadi venue partai final UEFA Euro 2024 (Foto: Visit Berlin)

SEMBILAN fakta UEFA Euro 2024 akan dibahas Okezone. Salah satunya, turnamen bergengsi antarnegera benua biru ini akan menggunakan 10 stadion terbaik di Jerman.

Kali ini Okezone akan membahas sembilan fakta unik UEFA Euro 2024. Apa saja? berikut ulasannya

9. Jerman Jadi Tuan Rumah

Gelaran UEFA Euro 2024 akan berlangsung di Jerman. Turnamen ini akan diselenggarakan pada 14 Juni-14 Juli 2024 mendatang.

8. Maskot Albart

Seperti penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia lainnya, salah satu yang disoroti adalah maskotnya, Jerman sebagai tuan rumah juga mengadopsi Maskot yang unik yaitu bernama Albärt. Albart berbentuk boneka beruang adalah maskot resmi Kejuaraan Eropa UEFA 2024 di Jerman.

7. Diikuti 21 Negara Peserta

Sebanyak 21 negara telah lolos dari kualifikasi Euro 2024 termasuk Jerman lolos langsung karena ia tuan rumah. Seluruh negara sebelumnya bersaing dalam rangkaian turnamen yaitu kualifikasi Eropa UEFA 2024 yang dilaksanakan dari 23 Maret 2023 hingga 26 Maret 2024.

6. Sepuluh Kota Tuan Rumah

Ada sebanyak 10 kota yang menjadi tuan rumah gelaran UEFA Euro 2024 kali ini. Berlin akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan final.

Sepuluh kota yang akan menjadi tuan rumah UEFA Euro 2024 adalah Berlin, Cologne, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munich dan Stuttgart.