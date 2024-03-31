Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lengkap Sudah Pembagian Grup Euro 2024: 24 Negara Peserta Siap Berlaga di Euro 2024!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |11:42 WIB
Lengkap Sudah Pembagian Grup Euro 2024: 24 Negara Peserta Siap Berlaga di Euro 2024!
Laga-laga seru Euro 2024 juga bisa disaksikan di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Drama dan ketegangan mewarnai akhir babak kualifikasi Euro 2024. Pada Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB, Ukraina, Polandia, dan Georgia memastikan diri lolos melalui babak playoff yang menegangkan. Dengan begitu, lengkap sudah pembagian grup 24 negara yang lolos ke Euro 2024.

Polandia harus bertarung sengit melawan Wales. Skor imbang 0-0 di waktu normal dan extra time memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti.

Timnas Polandia

Di sanalah Polandia berhasil meraih kemenangan dengan skor 5-4. Alhasil, Robert Lewandowski dan kawan-kawan ke Euro 2024 di Jerman.

Tak ketinggalan, Georgia berhasil menumbangkan Yunani di babak adu penalti dengan skor 4-2. Lolosnya Georgia ke Euro 2024 menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut, karena ini akan menjadi turnamen besar pertama mereka.

Ukraina pun menyusul usai Mykhailo Mudryk menyumbang gol di menit ke-84. Kemenangan ini membawa Ukraina lolos ke Euro 2024 dan memastikan timnya bisa bertanding dalam Grup E.

Euro 2024 akan berlangsung pada 14 Juni-14 Juli 2024 di Jerman dan akan disiarkan secara langsung oleh Vision+ sebagai official broadcaster. Seluruh peserta dari 24 negara telah dibagi ke dalam enam grup yang diprediksi akan penuh dengan bintang sepak bola ternama.

Berikut hasil drawing grup Euro 2024:

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Inggris, Denmark, Slovenia, Serbia

Grup D: Prancis, Austria, Belanda, Polandia

Grup E: Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Grup F: Portugal, Turki, Ceko, Georgia

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vision+ Piala Eropa Euro Euro 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630467/indonesia-lolos-semifinal-bwf-world-junior-mixed-team-championships-2025-jmd.webp
Indonesia Lolos Semifinal BWF World Junior Mixed Team Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Patrick Kluivert Puji Ole Romeny, Langsung Tampil Mengesankan Usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement