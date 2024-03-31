Lengkap Sudah Pembagian Grup Euro 2024: 24 Negara Peserta Siap Berlaga di Euro 2024!

JAKARTA - Drama dan ketegangan mewarnai akhir babak kualifikasi Euro 2024. Pada Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB, Ukraina, Polandia, dan Georgia memastikan diri lolos melalui babak playoff yang menegangkan. Dengan begitu, lengkap sudah pembagian grup 24 negara yang lolos ke Euro 2024.

Polandia harus bertarung sengit melawan Wales. Skor imbang 0-0 di waktu normal dan extra time memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti.

Di sanalah Polandia berhasil meraih kemenangan dengan skor 5-4. Alhasil, Robert Lewandowski dan kawan-kawan ke Euro 2024 di Jerman.

Tak ketinggalan, Georgia berhasil menumbangkan Yunani di babak adu penalti dengan skor 4-2. Lolosnya Georgia ke Euro 2024 menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut, karena ini akan menjadi turnamen besar pertama mereka.

Ukraina pun menyusul usai Mykhailo Mudryk menyumbang gol di menit ke-84. Kemenangan ini membawa Ukraina lolos ke Euro 2024 dan memastikan timnya bisa bertanding dalam Grup E.

Euro 2024 akan berlangsung pada 14 Juni-14 Juli 2024 di Jerman dan akan disiarkan secara langsung oleh Vision+ sebagai official broadcaster. Seluruh peserta dari 24 negara telah dibagi ke dalam enam grup yang diprediksi akan penuh dengan bintang sepak bola ternama.

Berikut hasil drawing grup Euro 2024:

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania

Grup C: Inggris, Denmark, Slovenia, Serbia

Grup D: Prancis, Austria, Belanda, Polandia

Grup E: Belgia, Slovakia, Romania, Ukraina

Grup F: Portugal, Turki, Ceko, Georgia