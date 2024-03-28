Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Bintang Liga Inggris Ini Dipastikan Absen di UEFA Euro 2024, Nomor 1 Kapten Arsenal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |11:31 WIB
7 Pemain Bintang Liga Inggris Ini Dipastikan Absen di UEFA Euro 2024, Nomor 1 Kapten Arsenal
7 Pemain Bintang Liga Inggris Ini Dipastikan Absen di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 7 pemain bintang Liga Inggris yang dipastikan absen di ajang UEFA Euro 2024. Ketujuh pemain itu batal tampil di Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 karena negara mereka bela gagal lolos ke putaran final.

Tentunya, sangat disayangkan ada beberapa pemain berstatus bintang dunia yang justru absen di pesta sepakbola terbesar di Eropa tersebut. Kegemilangan para pemain bintang Premier League itu ternyata tak mampu membawa Tim Nasional (Timnas) mereka untuk dapat lolos ke Euro 2024. Penasaran siapa saja?

Berikut 7 Pemain Bintang Liga Inggris Ini Dipastikan Absen di UEFA Euro 2024:

7. Aleksander Isak

Aleksander Isak

Isak merupakan striker andalan Newcastle United. Pada Liga Inggrus 2023-2024, Isak tercatat sudah 12 gol dari 20 penampilannya bersama Newcastle.

Sayang penampilan apik Isak itu tak membuatnya berhasil mengantar Swedia lolos ke putaran final Euro 2024. Swedia berakhir di urutan ketiga pada Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa.

6. Evan Ferguson

Evan Ferguson

Meski baru 19 tahun, nama Evan Ferguson tengah bersinar di Liga Inggris musim ini. Bermain untuk Brighton & Hove Albion, Ferguson yang merupakan seorang striker sudah mencatatkan 6 gol dari 26 laga.

Ferguson pun merupakan striker Timnas Irlandia. Selama kualifikasi, Ferguson menyumbang dua gol dan satu assist. Sayangnya, Irlandia finis di posisi keempat pada Grup B.

      
