HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Hakan Calhanoglu, Pemain Inter Milan yang Takjub dan Menangis saat Kunjungi Kakbah di Mekkah

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:03 WIB
Kisah Hakan Calhanoglu, Pemain Inter Milan yang Takjub dan Menangis saat Kunjungi Kakbah di Mekkah
Hakan Calhanoglu saat mengunjungi Kakbah di Masjidil Haram (Foto: Facebook)
A
A
A

KISAH pemain Inter Milan, Hakan Calhanoglu yang takjub saat mengunjungi Kakbah di Mekkah akan dibahas Okezone. Saking takjubnya, Calhanoglu bahkan mengatakan dirinya sampai meneteskan air mata.

Calhanoglu mengunjungi Kakbah pada momen libur berlatih dengan klub. Pemain asal Turki itu menghabisi waktu libur kompetisi liburan dengan beribadah umroh.

Salah satunya pada 2015 lalu saat Calhanoglu masih memperluat Bayer Leverkusen. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku senang dapat melihat langsung Kakbah dan berada di Masjidil Haram.

"Saya tidak bisa menahan air mata ketika melihat Kakbah. Saya merinding," kata Calhanoglu itu.

Tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, Calhanoglu juga mendoakan kaum muslim lainnya.

Halaman:
1 2
      
