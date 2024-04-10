Cerita Kiper Muda Persib Bandung Petik Banyak Pelajaran Usai Pulang dari TC Timnas Indonesia U-20

CERITA kiper muda Persib Bandung, Fitrah Maulana, memetik banyak pelajaran berharga usai jalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Meski begitu, Fitrah menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk dapat lebih berkembang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 menggelar TC di Jakarta pada 13 Maret sampai 5 April 2024. Adapun TC tersebut merupakan persiapan skuad Garuda Nusantara untuk menghadapi Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Sepulang dari TC, Fitra mengungkapkan keluh kesahnya. Kiper berusia 17 tahun ini mengaku masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Apalagi, ini adalah pengalaman pertamanya dipanggil ke Timnas Indonesia U-20.

“Saya merasa masih kurang dan belum teruji di Timnas karena itu ajang pertama saya,” kata Fitrah, dilansir dari situs resmi Persib, Rabu (10/4/2024).