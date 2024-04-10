Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Simone Inzaghi Girang Bukan Main Inter Milan Menang Comeback atas Udinese: Sangat Penting!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |01:26 WIB
Simone Inzaghi Girang Bukan Main Inter Milan Menang Comeback atas Udinese: Sangat Penting!
Para pemain Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Inter Milan, Simone Inzaghi, girang bukan main dengan hasil yang didapat timnya kala melawan Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Sukses menang comeback, Inzaghi menyebut hasil ini penting bagi Inter guna merengkuh Scudetto musim ini.

Ya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- menang comeback 2-1 saat bertandang ke markas Udinese di Stadion Friuli, Selasa 9 April 2024 dini hari WIB. Inter Milan harus tertinggal lebih dulu lewat gol Lazar Samardzic (40’), sebelum membalikkan keadaan berkat gol penalti Hakan Calhanoglu (55’) dan Davide Frattesi (90+5’).

Inter Milan

Inzaghi memberi apresiasi kepada Udinese usai laga. Dia paham bahwa menelan kekalahan di menit-menit akhir adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Tapi di sisi lain, kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Inter Milan.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Udinese, mereka memainkan pertandingan yang hebat dan kekalahan seperti ini sangat menyebalkan,” kata Inzaghi, dilansir dari Football Italia, Rabu (10/4/2024).

“Kami memenangkan pertandingan penting untuk perjalanan ini. Kami kebobolan gol yang mustahil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Inzaghi mengapresiasi pencapaian Inter Milan yang sudah mengemas 26 kemenangan dari 31 laga yang telah dimainkan. Inzaghi ingin anak asuhnya tetap fokus meraih kemenangan.

