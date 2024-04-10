Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Barcelona Waspadai Serangan Balik PSG

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |14:50 WIB
Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Barcelona Waspadai Serangan Balik PSG
Barcelona ingin mewaspadai serangan balik PSG saat bersua di Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

PARIS - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez mengatakan, timnya mewaspadai skema serangan balik Paris Saint Germain (PSG) jika ingin meraih hasil maksimal. Kedua tim akan bersua di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Kamis 11 April dini hari WIB.

Xavi mengatakan lini pertahanan timnya harus solid sepanjang 90 menit permainan. Oleh dikarenakan, ia paham betul barisan serangan PSG dihuni pemain-pemain berkualitas salah satunya Kylian Mbappe.

Barcelona

"Kami harus menghindari serangan balik mereka, waspada dan melakukan pertahanan terbaik kami," kata Xavi dilansir dari laman Barcelona, Rabu (10/4/2024).

Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya sudah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk tersebut. Ia melihat para pemain antusias untuk laga itu dengan melahap menu latihan diberikannya

"Kami sangat termotivasi melihat cara para pemain berlatih dan berkompetisi," tukas eks gelandang Barcelona itu.

Halaman:
1 2
      
