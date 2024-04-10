Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kylian Mbappe Berapi-api Tatap Duel PSG vs Barcelona: Ini Laga Krusial!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |04:02 WIB
Kylian Mbappe Berapi-api Tatap Duel PSG vs Barcelona: Ini Laga Krusial!
Kylian Mbappe kala membela PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

BINTANG PSG, Kylian Mbappe, penuh ambisi menatap laga kontra Barcelona dalam perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Baginya, laga ini jadi krusial bagi timnya.

Karena itu, Mbappe menegaskan timnya tak akan berleha-lega. Terlebih menurutnya, bentrok kontra Barcelona merupakan momen krusial bagi anak asuh Luis Enrique.

Kylian Mbappe

“Kita memasuki periode krusial musim ini,” ujar Mbappe, dikutip dari Marca, Rabu (10/4/2024).

“Pada akhir April, kami akan memiliki elemen untuk mengetahui musim seperti apa yang bisa kami jalani,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/49/1634175/pembalap-aprilia-raul-fernandez-kampiun-motogp-australia-2025-uca.webp
Pembalap Aprilia Raul Fernandez Kampiun MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/persijap_jepara.jpg
Hasil Super League: Bali United Tumbangkan 10 Pemain Persijap Jepara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement