Kylian Mbappe Berapi-api Tatap Duel PSG vs Barcelona: Ini Laga Krusial!

BINTANG PSG, Kylian Mbappe, penuh ambisi menatap laga kontra Barcelona dalam perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Baginya, laga ini jadi krusial bagi timnya.

Karena itu, Mbappe menegaskan timnya tak akan berleha-lega. Terlebih menurutnya, bentrok kontra Barcelona merupakan momen krusial bagi anak asuh Luis Enrique.

“Kita memasuki periode krusial musim ini,” ujar Mbappe, dikutip dari Marca, Rabu (10/4/2024).

“Pada akhir April, kami akan memiliki elemen untuk mengetahui musim seperti apa yang bisa kami jalani,” lanjutnya.