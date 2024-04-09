Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-23 Kesal Ada yang Bocorkan Daftar Line Up Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |06:23 WIB
Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-23 Kesal Ada yang Bocorkan Daftar Line Up Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Jelang Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 baru saja melawan Timnas UEA U-23 dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
ASISTEN pelatih Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto, kesal ada yang bocorkan daftar line up laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. Dia menyampaikan hal itu lewat unggahan di Instagram.

Timnas Indonesia U-23 memang baru saja melakoni laga uji coba lanjutan jelang Piala Asia U-23 2024. Kali ini, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- dihadapkan dengan Timnas UEA U-23.

Nova Arianto soal Timnas Indonesia U-23

Duel tersebut digelar di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (9/4/2024) dini hari WIB. Timnas Indonesia U-23 pun sukses menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Witan Sulaeman.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 sendiri diketahui digelar tertutup. Tetapi, Nova Arianto kecewa karena ada media yang malah merilis daftar starting line up pemain Timnas Indonesia U-23. Bahkan, ada juga penjelasan soal tinggi badan pemain.

“Terkadang belum memahami apa artinya pertandingan tertutup. Kami dari coaching staff cukup kecewa dengan adanya beberapa media mengeluarkan starting list pemain termasuk tinggi badan pemain,” tulis Nova Arianto di Instagram pribadinya, @novaarianto30, Selasa (9/4/2024).

“Ibarat mau berperang, tetapi kita bocorkan apa kekuatan yang kita miliki. Semoga bisa lebih dimengerti dengan setiap situasi yang ada,” lanjutnya.

