HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas UEA U-23: Sangat Baik tapi Harusnya Bisa Cetak Gol Lebih

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |06:08 WIB
Reaksi Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia U-23 Menang 1-0 atas Timnas UEA U-23: Sangat Baik tapi Harusnya Bisa Cetak Gol Lebih
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong bereaksi usai Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 jelang Piala Asia U-23 2024. Dia menyebut penampilan Marselino Ferdinan cs sudah sangat baik, tetapi dia kurang puas karena hanya ada satu gol yang tercipta.

Ya, hasil manis didapat Timnas Indonesia U-23 dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. Melawan Timnas UEA U-23 di Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa (9/4/2024) dini hari WIB, Timnas Indonesia U-23 sukses menang dengan skor tipis 1-0.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Witan Sulaeman. Kemenangan ini tentu saja penting bagi Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024 mulai 15 April 2024.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, sendiri menyambut positif kemenangan yang diraih pemainnya dalam laga uji coba itu. Dia menyebut penampilan para pemain Timnas Indonesia U-23 sudah sangat baik.

Tetapi, Shin Tae-yong masih memiliki catatan untuk para pemain Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol dalam laga itu.

“Memang ya, para pemain inti yang dimainkan hari ini jadi performa sangat baik, tetapi kurangnya mungkin kurang mencetak gol. Harusnya bisa cetak 3 sampai 4 gol lebih, itu yang kurang,” ujar Shin Tae-yong, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone dari PSSI, Selasa (9/4/2024).

“Tapi secara keseluruhan sangat baik,” lanjutnya.

Shin Tae-yong pun optimis Timnas Indonesia U-23 akan tampil menunjukkan performa lebih baik lagi sebelum tampil di Piala Asia U-23 2024. Sebab, para pemain masih memiliki waktu beberapa hari untuk meningkatkan kinerjanya.

“Pemain semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan. Tadi kelihatan menjadi lebih baik lagi, tanggal 15 nanti pastinya siap menjadi lebih baik lagi,” jelas Shin Tae-yong.

