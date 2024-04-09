PSG vs Barcelona: Ada Ancaman Teroris, Prancis Perketat Penjagaan

PARIS – Jelang pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024, negara Prancis mendapatkan ancaman dari teroris ISIS. Menanggapi hal tersebut, Prancis semakin perkatat penjagaan, termasuk di kawasan Stadion Parc des Princes, Paris, yang merupakan lokasi pertandingan PSG vs Barcelona pada Kamis 11 April 2024 mendatang.

Ya, menanggapi ancaman teroris tersebut, Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, meningkatkan pengamanan pertandingan antara PSG dan Barcelona. Dia menambahkan bahwa ada ancaman yang jelas-jelas diungkapkan secara terbuka oleh ISIS.

“Polisi, yang saya ajak bicara pagi ini, telah memperkuat langkah-langkah keamanan,” kata Darmanin dilansir dari France24, Selasa (9/4/2024).

Lebih lanjut, Darmanin mengatakan bahwa kelompok jihadis itu tidak hanya mengancam pertandingan antara Les Parisiens -julukan PSG- dan Barcelona saja. Akan tetapi, mereka juga bakal menyerang semua pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2023/2024 yang berlangsung pada Selasa dan Rabu waktu setempat.

“ISIS telah mengancam perempat final Liga Champions, tidak secara khusus di Prancis, melalui salah satu saluran komunikasinya,” ujar sebuah sumber yang dekat dengan masalah ini kepada Kantor Berita AFP.

Seperti diketahui, pertandingan perempat final Liga Champions lainnya memainkan laga antara Real Madrid dan Manchester City di Santiago Bernabeu pada Selasa (9/4/2024) malam waktu setempat. Kemudian, Arsenal menghadapi Bayern Munich di Emirates Stadium pada waktu yang sama.