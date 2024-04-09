Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG vs Barcelona: Ada Ancaman Teroris, Prancis Perketat Penjagaan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |21:25 WIB
PSG vs Barcelona: Ada Ancaman Teroris, Prancis Perketat Penjagaan
Keamanan Parc des Princes diperkat jelang PSG vs Barcelona. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Jelang pertandingan Paris Saint-Germain (PSG) vs Barcelona di leg I perempatfinal Liga Champions 2023-2024, negara Prancis mendapatkan ancaman dari teroris ISIS. Menanggapi hal tersebut, Prancis semakin perkatat penjagaan, termasuk di kawasan Stadion Parc des Princes, Paris, yang merupakan lokasi pertandingan PSG vs Barcelona pada Kamis 11 April 2024 mendatang.

Ya, menanggapi ancaman teroris tersebut, Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, meningkatkan pengamanan pertandingan antara PSG dan Barcelona. Dia menambahkan bahwa ada ancaman yang jelas-jelas diungkapkan secara terbuka oleh ISIS.

“Polisi, yang saya ajak bicara pagi ini, telah memperkuat langkah-langkah keamanan,” kata Darmanin dilansir dari France24, Selasa (9/4/2024).

Lebih lanjut, Darmanin mengatakan bahwa kelompok jihadis itu tidak hanya mengancam pertandingan antara Les Parisiens -julukan PSG- dan Barcelona saja. Akan tetapi, mereka juga bakal menyerang semua pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2023/2024 yang berlangsung pada Selasa dan Rabu waktu setempat.

Stadion Parc des Princes

“ISIS telah mengancam perempat final Liga Champions, tidak secara khusus di Prancis, melalui salah satu saluran komunikasinya,” ujar sebuah sumber yang dekat dengan masalah ini kepada Kantor Berita AFP.

Seperti diketahui, pertandingan perempat final Liga Champions lainnya memainkan laga antara Real Madrid dan Manchester City di Santiago Bernabeu pada Selasa (9/4/2024) malam waktu setempat. Kemudian, Arsenal menghadapi Bayern Munich di Emirates Stadium pada waktu yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634153/kabar-louis-van-gaal-ke-timnas-indonesia-pengamat-cari-pelatih-yang-punya-cv-jelas-wjd.webp
Kabar Louis van Gaal ke Timnas Indonesia, Pengamat: Cari Pelatih yang Punya CV Jelas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/22/7_perlengkapan_olahraga_bola_voli_ilustrasi.jpg
Comeback! Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Thailand di Asian Youth Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement