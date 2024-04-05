Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG vs Barcelona di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Luis Enrique Pede Bisa Kalahkan Blaugrana

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |18:51 WIB
PSG vs Barcelona di Perempatfinal Liga Champions 2023-2024: Luis Enrique <i>Pede</i> Bisa Kalahkan Blaugrana
Luis Enrique optimis PSG bakal kalahkan Barcelona di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. (Foto: Media PSG)
PARIS - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique optimis bisa mengalahkan Barcelona di perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Enrique percaya diri dapat mengalahkan tim yang pernah ia latih itu karena tahu kekuatan PSG saat ini sanggup untuk membuat Blaugrana –julukan Barcelona– tumbang.

Ya, PSG akan menghadapi Barcelona di leg pertama perempat final Liga Champions musim ini. Duel kedua tim akan berlangsung di Parc des Princes Stadium, Kamis 11 April 2024 dini hari WIB.

Les Parisiens -julukan PSG- diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan dalam laga nanti. Pasalnya, dalam lima laga terakhir di semua kompetisi PSG mampu mendapatkan empat kemenangan dan satu imbang.

Sementara Luis Enrique mengatakan PSG sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari dengan baik untuk tampil di Liga Champions. Selain itu, ia akan menghadapi Barcelona dengan tenang serta dengan ciri khas PSG dan tampil kompetitif.

PSG

"Pertandingan di Champions sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya," kata Luis Enrique dikutip dari Tribalfootball, Jumat (5/4/2024).

Halaman:
1 2
      
