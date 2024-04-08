Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini Jelang Piala Asia U-23 2024: Live di TV Mana?

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dijadwalkan akan melawan Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. Lantas, pertandingan yang digelar pada Selasa 9 April 2024 itu akan ditayangkan di stasiun TV apa?

Bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, menyaksikan pasukan Timnas Indonesia bermain merupakan sesuatu hal yang paling dinanti. Tak terkecuali Timnas Indonesia U-23 yang kini tengah pemusatan latihan (TC) di Dubai, UEA.

Kabar baiknya, Timnas Indonesia U-23 akan menggelar pertandingan malam nanti. Laga uji coba yang digelar di Sevens Stadium, Dubai, UEA itu pun digelar pada pukul 00.30 WIB.

Terkait di mana siaran langsung dapat disaksikan, para pencinta sepakbola Tanah Air tampaknya harus gigit jari. Sebab laga Timnas Indonesia U-23 vs UEA U-23 berlangsung tertutup, sehingga tidak ada siaran langsungnya.

Tentunya Shin Tae-yong pun tak mau taktiknya dilihat oleh tim lain, mengingat uji coba tersebut sebagai persiapan Timnas Indonesia U-23 menghadapi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024.

Sebelum melawan UEA U-23, Timnas Indonesia U-23 sudah melakoni laga uji coba melawan Arab Saudi U-23. Hasilnya, Garuda Muda tumbang dengan skor 1-3.