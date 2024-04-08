Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini Jelang Piala Asia U-23 2024: Live di TV Mana?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:59 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 Malam Ini Jelang Piala Asia U-23 2024: Live di TV Mana?
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas UEA U-23 di laga uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-23 dijadwalkan akan melawan Timnas Uni Emirat Arab (UEA) U-23 dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024. Lantas, pertandingan yang digelar pada Selasa 9 April 2024 itu akan ditayangkan di stasiun TV apa?

Bagi para pencinta sepakbola Tanah Air, menyaksikan pasukan Timnas Indonesia bermain merupakan sesuatu hal yang paling dinanti. Tak terkecuali Timnas Indonesia U-23 yang kini tengah pemusatan latihan (TC) di Dubai, UEA.

Kabar baiknya, Timnas Indonesia U-23 akan menggelar pertandingan malam nanti. Laga uji coba yang digelar di Sevens Stadium, Dubai, UEA itu pun digelar pada pukul 00.30 WIB.

Terkait di mana siaran langsung dapat disaksikan, para pencinta sepakbola Tanah Air tampaknya harus gigit jari. Sebab laga Timnas Indonesia U-23 vs UEA U-23 berlangsung tertutup, sehingga tidak ada siaran langsungnya.

Timnas Indonesia U-23 vs Arab Saudi U-23

Tentunya Shin Tae-yong pun tak mau taktiknya dilihat oleh tim lain, mengingat uji coba tersebut sebagai persiapan Timnas Indonesia U-23 menghadapi Piala Asia U-23 2024 yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024.

Sebelum melawan UEA U-23, Timnas Indonesia U-23 sudah melakoni laga uji coba melawan Arab Saudi U-23. Hasilnya, Garuda Muda tumbang dengan skor 1-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement