Kisah Ethan Kohler, Pemain Berdarah Bali yang Belum Dilirik Timnas Indonesia Ini Sukses Bantu Timnas Amerika Serikat Tumbangkan Inggris

Pemain keturunan Indonesia, Ethan Kohler sudah dipanggil untuk membela Timnas Amerika Serikat U-19. (Foto: Instagram/ethan_kohler05)

KISAH Ethan Kohler, pemain berdarah Bali yang belum dilirik Timnas Indonesia ini sukses bantu Timnas Amerika Serikat tumbangkan Inggris. Kala itu Kohler tepatnya bermain untuk Timnas Amerika Serikat U-19.

Sebagai informasi, Kohler merupakan pemain gelandang bertahan yang lahir di Campbell, California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005. Pesepakbola berusia 18 tahun itu pun besar di Amerika Serikat, termasuk karier sepakbolanya diawali di Negeri Paman Sam tersebut.

Menariknya, ada darah Indonesia, tepatnya dari Bali yang mengalir di tubuh Kohler. Menurut laporan Transfermarkt, nenek Kohler berasal dari Bali, sementara ayahnya justru berasal dari Jerman.

Sehingga, Kohler yang saat ini sudah membela Timnas Amerika Serikat U-19, sejatinya masih berpeluang bermain untuk Timnas Indonesia atau Jerman.

Menurut regulasi yang tertuang pada Statuta FIFA, Kohler masih bisa membela Timnas Indonesia dengan catatatn tidak pernah main di Timnas Amerika Senior. Kohler sejauh ini belum dipanggil ke tim senior Amerika Serikat.