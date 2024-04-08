Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Massimiliano Allegri Tak Peduli Juventus Dituding Mainkan Sepakbola Negatif Lawan Fiorentina

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |05:25 WIB
Massimiliano Allegri Tak Peduli Juventus Dituding Mainkan Sepakbola Negatif Lawan Fiorentina
Massimiliano Allegri tak peduli Juventus dituduh mainkan sepakbola negatif saat melawan Fiorentina (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, tak peduli dengan tudingan sepakbola negatif pada laga giornata 31 Liga Italia 2023-2024 melawan Fiorentina. Baginya, hal terpenting di fase seperti ini adalah hasil akhir.

Laga Juventus vs Fiorentina digelar di Stadion Allianz, Turin, Senin (8/4/2024) dini hari WIB. Bianconeri sukses menang 1-0 berkat gol tunggal Federico Gatti (21’). Itu merupakan kemenangan pertama dalam empat laga terakhir di Liga Italia 2023-2024.

Federico Gatti mencetak gol bagi Juventus ke gawang Fiorentina 1-0 (Foto: Reuters/Massimo Pinca)

Akan tetapi, kemenangan Juventus itu diraih dengan susah payah. Tuan rumah tercatat hanya menguasai bola sebanyak 25%, berbanding terbalik dengan Fiorentina. Bahkan, mereka cuma melepaskan 218 operan sepanjang 90 menit!

Allegri tidak peduli dengan tuduhan sepakbola negatif pada laga tersebut. Menurutnya, di fase seperti ini, yang terpenting adalah hasil akhir. Lagipula, tidak akan ada tim yang bisa menang dengan cara dominan terus menerus.

“Dalam pertandingan sepakbola ada dua tim, dengan dua jersey berbeda. Kami ingin memegang bola selama 90 menit, melepaskan 30 tembakan ke gawang, tetapi saya yakin tidak semua bisa, bahkan dalam mimpi sekali pun,” tukas Allegri, melansir dari Football Italia, Senin (8/4/2024).

“Kami tahu keterbatasan tim ini. Di tahap ini, hal terpenting adalah hasil akhir. Kami melakukan yang terbaik dan anak-anak bekerja dengan baik,” imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633541/berapa-kompensasi-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-isp.webp
Berapa Kompensasi Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/03/bek_fc_twente_mees_hilgers_foto_twente_fans.jpg
FC Twente Naikkan Nilai Kontrak untuk Pertahankan Mees Hilgers
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement