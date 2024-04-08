Massimiliano Allegri Tak Peduli Juventus Dituding Mainkan Sepakbola Negatif Lawan Fiorentina

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, tak peduli dengan tudingan sepakbola negatif pada laga giornata 31 Liga Italia 2023-2024 melawan Fiorentina. Baginya, hal terpenting di fase seperti ini adalah hasil akhir.

Laga Juventus vs Fiorentina digelar di Stadion Allianz, Turin, Senin (8/4/2024) dini hari WIB. Bianconeri sukses menang 1-0 berkat gol tunggal Federico Gatti (21’). Itu merupakan kemenangan pertama dalam empat laga terakhir di Liga Italia 2023-2024.

Akan tetapi, kemenangan Juventus itu diraih dengan susah payah. Tuan rumah tercatat hanya menguasai bola sebanyak 25%, berbanding terbalik dengan Fiorentina. Bahkan, mereka cuma melepaskan 218 operan sepanjang 90 menit!

Allegri tidak peduli dengan tuduhan sepakbola negatif pada laga tersebut. Menurutnya, di fase seperti ini, yang terpenting adalah hasil akhir. Lagipula, tidak akan ada tim yang bisa menang dengan cara dominan terus menerus.

“Dalam pertandingan sepakbola ada dua tim, dengan dua jersey berbeda. Kami ingin memegang bola selama 90 menit, melepaskan 30 tembakan ke gawang, tetapi saya yakin tidak semua bisa, bahkan dalam mimpi sekali pun,” tukas Allegri, melansir dari Football Italia, Senin (8/4/2024).

“Kami tahu keterbatasan tim ini. Di tahap ini, hal terpenting adalah hasil akhir. Kami melakukan yang terbaik dan anak-anak bekerja dengan baik,” imbuh pria asal Italia itu.