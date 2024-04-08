Cole Palmer Dikonfirmasi Tidak Cedera Usai Sheffield United vs Chelsea, Mauricio Pochettino Bahagia

SHEFFIELD – Pendukung Chelsea dibuat khawatir dengan ditariknya Cole Palmer di menit 74 saat The Blues melawan Sheffied United di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Namun, tampaknya fans The Blues tak perlu khawatir berlebihan karena menurut pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, Palmer tak mengalami cedera.

Baru-baru ini Chelsea bermain imbang 2-2 dengan Sheffield United di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Bramall Lane Stadium, Minggu 7 April 2024 malam WIB.

Dua gol Chelsea dibuat oleh Thiago Silva (11') dan Noni Madueke (66'). Sedangkan Sheffield United mampu terhindar dari kekalahan lewat Jayden Bogle (32') dan Oliver McBurnie (90+3').

Ya, Chelsea gagal memanfaatkan keuntungan untuk bisa mendapatkan poin penuh dari Sheffield United yang merupakan tim peringkat terbawah di Liga Inggris saat ini. Hasil imbang tersebut pun membuat The Blues berada di posisi kesembilan di klasemen sementara dengan 44 poin.

Dalam laga tersebut Mauricio Pochettino mendapatkan sorotan, karena menarik keluar Cole Palmer pada menit ke-74 dengan digantikan Carney Chukwuemeka. Padahal, Cole Palmer sempat menjadi pahlawan saat The Blues -julukan Chelsea- mengalahkan Manchester United dengan skor 4-3 di laga sebelumnya.

Sementaa Mauricio Pochettino mengatakan Cole Palmer tidak mengalami cedera dan hanya mengalami kelelahan. Selain itu, ia menilai Carney Chukwuemeka bisa menggantikan peran yang ditinggalkan Cole Palmer.