Hasil Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024: Menang 3-1, The Lilywhites Naik ke Posisi 4!

Tottenham Hotspur menang 3-1 atas Nottingham Forest di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

LONDON - Hasil Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Senin (8/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Lilywhites.

Gol bagi Tottenham dihasilkan oleh bunuh diri Murillo (11’), Micky van de Ven (53’), dan lesatan Pedro Porro (58’). Tim tamu hanya bisa sekali membalas lewat Chris Wood (27’).

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan seru sejak menit awal. Yves Bissouma sudah mengancam di menit kedua lewat tembakan jarak jauhnya yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Matz Sels.

Tim tamu juga membalas lewat tembakan jarak jauh Murillo di menit ke-11. Bola melesat kencang tetapi untungnya menyamping tipis di gawang Guglielmo Vicario.

Selang empat menit, Murillo malah menyarangkan bola ke gawang sendiri. Gol itu justru memacu Nottingham keluar menyerang. Tembakan Callum Hudson-Odoi di menit ke-19 memaksa Vicario melakukan penyelamatan gemilang.

Nottingham mampu menyamakan kedudukan di menit ke-27. Umpan Anthony Elanga dilanjutkan dengan tembakan akurat oleh Wood. Berbagai peluang didapat kedua tim tetapi skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Usai turun minum, Tottenham bermain lebih agresif untuk mengembalikan keunggulan. Hasilnya manis. Berawal dari sepakan penjuru, van de Ven mampu menyambar bola liar untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1 di menit ke-53.