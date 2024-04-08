Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Sheffield United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Tertahan 2-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:30 WIB
Hasil Sheffield United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Blues</i> Tertahan 2-2
Chelsea tertahan 2-2 oleh Sheffield United di kandang lawan (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

SHEFFIELD – Hasil Sheffield United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Bramall Lane, Senin (8/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Gol bagi Chelsea dicetak Thiago Silva (11’) dan Noni Madueke (66’). The Blades dua kali menyamakan skor lewat Jayden Bogle (32’) dan Oliver McBurnie (90+4’).

Thiago Silva membawa Chelsea memimpin 1-0 atas Sheffield United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tampil dominan di awal-awal babak pertama. Bahkan, mereka sudah berhasil unggul di menit ke-11!

Berawal dari sepakan penjuru, umpan silang Conor Gallagher mampu disontek dengan manis oleh Silva yang berdiri bebas di kotak penalti. Chelsea memimpin 1-0!

Sheffield bukan tanpa perlawanan. Selang 10 menit, Ben Brereton gagal memanfaatkan blunder Silva di kotak penalti gara-gara tendangannya dihalau pemain lain. Skor berubah di menit ke-32!

Umpan terobosan ciamik Gustavo Hamer membuat Bogle lolos dari jebakan offside. Ia lalu menaklukkan kiper Djordje Petrovic lewat sudut sempit. Skor 1-1 itu bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, kedua kesebelasan melancarkan jual beli serangan. Akan tetapi, hingga menit ke-60, tidak ada peluang berbahaya dicatatkan Chelsea mau pun Sheffield.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.jpg
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League: Pangeran Biru Pesta Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement