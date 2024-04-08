Hasil Sheffield United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Tertahan 2-2

SHEFFIELD – Hasil Sheffield United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Bramall Lane, Senin (8/4/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Gol bagi Chelsea dicetak Thiago Silva (11’) dan Noni Madueke (66’). The Blades dua kali menyamakan skor lewat Jayden Bogle (32’) dan Oliver McBurnie (90+4’).

Jalannya Pertandingan

Tim tamu tampil dominan di awal-awal babak pertama. Bahkan, mereka sudah berhasil unggul di menit ke-11!

Berawal dari sepakan penjuru, umpan silang Conor Gallagher mampu disontek dengan manis oleh Silva yang berdiri bebas di kotak penalti. Chelsea memimpin 1-0!

Sheffield bukan tanpa perlawanan. Selang 10 menit, Ben Brereton gagal memanfaatkan blunder Silva di kotak penalti gara-gara tendangannya dihalau pemain lain. Skor berubah di menit ke-32!

Umpan terobosan ciamik Gustavo Hamer membuat Bogle lolos dari jebakan offside. Ia lalu menaklukkan kiper Djordje Petrovic lewat sudut sempit. Skor 1-1 itu bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, kedua kesebelasan melancarkan jual beli serangan. Akan tetapi, hingga menit ke-60, tidak ada peluang berbahaya dicatatkan Chelsea mau pun Sheffield.