5 Penyebab Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Blunder Bek!

Laga Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024 karena lima hal ini (Foto: Reuters/Carl Recine)

MANCHESTER – Berikut lima penyebab Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024. Duel di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 malam WIB, itu berlangsung seru sejak awal.

Luis Diaz membawa Liverpool unggul duluan di menit ke-23. Man United sempat berbalik unggul berkat gol Bruno Fernandes (50’) dan Kobbie Mainoo (67’). Namun, penalti Mohamed Salah (84’)menyelamatkan The Reds dari kekalahan.

Lalu, apa saja yang menyebabkan pertandingan Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2? Simak ulasan berikut ini.

5 Penyebab Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024

5. Taktik Serangan Balik Man United

Erik ten Hag menginstruksikan Man United untuk lebih banyak bertahan dan melancarkan serangan balik cepat. Liverpool sebetulnya cukup bisa memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan gelombang serangan.

Apalagi, ruang terbuka di lini tengah membuat trio Alexis Mac Allister, Wataru Endo, dan Dominik Szoboszlai bisa leluasa menari-nari. Sayangnya, itu pula yang menjebak Liverpool sehingga terlena.

4. Andre Onana

Penampilan gemilang lagi-lagi ditunjukkan kiper asal Kamerun itu. Ia setidaknya melakukan lima penyelamatan sepanjang 90 menit.

Liverpool memang mampu mencetak dua gol tetapi satu berasal dari titik penalti. Lima dari tujuh tembakan tepat sasaran berhasil dimentahkan Onana dengan baik.