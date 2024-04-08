Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Penyebab Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Blunder Bek!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |00:06 WIB
5 Penyebab Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 <i>Blunder</i> Bek!
Laga Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024 karena lima hal ini (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER – Berikut lima penyebab Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024. Duel di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 malam WIB, itu berlangsung seru sejak awal.

Luis Diaz membawa Liverpool unggul duluan di menit ke-23. Man United sempat berbalik unggul berkat gol Bruno Fernandes (50’) dan Kobbie Mainoo (67’). Namun, penalti Mohamed Salah (84’)menyelamatkan The Reds dari kekalahan.

Kobbie Mainoo membawa Manchester United berbalik unggul 2-1 atas Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)

Lalu, apa saja yang menyebabkan pertandingan Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2? Simak ulasan berikut ini.

5 Penyebab Manchester United vs Liverpool Berakhir 2-2 di Liga Inggris 2023-2024

5. Taktik Serangan Balik Man United

Tendangan Luis Diaz memecah kebuntuan di laga Manchester United vs Liverpool 0-1 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Erik ten Hag menginstruksikan Man United untuk lebih banyak bertahan dan melancarkan serangan balik cepat. Liverpool sebetulnya cukup bisa memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan gelombang serangan.

Apalagi, ruang terbuka di lini tengah membuat trio Alexis Mac Allister, Wataru Endo, dan Dominik Szoboszlai bisa leluasa menari-nari. Sayangnya, itu pula yang menjebak Liverpool sehingga terlena.

4. Andre Onana

Andre Onana berhasil menangkap tendangan Mohamed Salah di laga Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Penampilan gemilang lagi-lagi ditunjukkan kiper asal Kamerun itu. Ia setidaknya melakukan lima penyelamatan sepanjang 90 menit.

Liverpool memang mampu mencetak dua gol tetapi satu berasal dari titik penalti. Lima dari tujuh tembakan tepat sasaran berhasil dimentahkan Onana dengan baik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633487/link-live-streaming-janice-tjen-di-semifinal-jinan-open-2025-tor.webp
Link Live Streaming Janice Tjen di Semifinal Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/psim_yogyakarta_bersiap_menantang_persita_tangeran.jpg
PSIM Yogyakarta Siap Perpanjang Rekor Tandang, Persita Jadi Ujian Berat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement