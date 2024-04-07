Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Debut, Cerezo Osaka Kalahkan Albirex Niigata 1-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:30 WIB
Justin Hubner Debut, Cerezo Osaka Kalahkan Albirex Niigata 1-0
Justin Hubner melakoni debut bersama Cerezo Osaka (Foto: Aldhi Candra)
A
A
A

NIIGATA - Justin Hubner memainkan laga debut saat timnya Cerezo Osaka. Penggawa Timnas Indonesia itu berhasil membantu timnya meraih kemenangan atas Albirex Niigata dalam lanjutan Liga jepang 2023-2024.

Pertemuan kedua tim berlangsung di Denka Big Swan Stadium, Minggu (7/4/2204). Cerezo Osaka menang tipis 1-0 lewat gol Leo Ceara pada menit ke-69.

Jalannya Pertandingan

Albirex Niigata dan Cerezo Osaka bermain lepas sejak awal laga itu. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu untuk menjadi modal awal.

Kedua tim pun saling bergantian mendapatkan peluang dalam urusan untuk mencetak gol. Namun, Albirex Niigata dan Cerezo Osaka belum mampu memaksimalkan peluang itu untuk mencetak gol.

Tim tamu akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-69 dengan membobol gawang Albirex Niigata. Gol itu diciptakan oleh Leo Ceare usai memanfaatkan umpan Seiya Maikum.

Halaman:
1 2
      
