HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terpancing Muhammad Tahir, Media Vietnam Sebut Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Kelahiran Belanda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |13:46 WIB
Terpancing Muhammad Tahir, Media Vietnam Sebut Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Kelahiran Belanda
Media Vietnam ikut menyoroti pernyataan Muhammad Tahir soal pemain keturunan di Timnas Indonesia. (Foto: The Thao 247)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 ikut memberitakan sindiran Muhammad Tahir soal banyaknya pemain di skuad Timnas Indonesia saat ini yang diisi oleh para pemain keturunan Belanda. Menariknya, media Vietnam tersebut sampai menyebut Rizky Ridho juga kelahiran Belanda!

Seperti yang diketahui, nama Muhammad Tahir sempat ramai dibicarakan oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab perkataannya saat wawancara di akun youtube Bicara Bola milik pengamat sepakbola Akmal Marhali, menuai kontroversi.

Tahir tepatnya mengatakan kalau kualitas pemain naturalisasi dan lokal saat ini tidak jauh berbeda. Hal ini disampaikan lantaran saat ini cukup banyak pemain keturunan, khususnya dari Belanda, yang membela Timnas Indonesia.

Sampai-sampai, Tahir meminta PSSI untuk melakukan uji tanding antara pemain lokal versus naturalisasi. Terang saja pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit warganet yang cukup geram dengan pernyataan dari eks pemain Persipura Jayapura tersebut.

Pernyataan Muhammad Tahir sampai ke media Vietnam

Perkataan Tahir itulah yang membuatnya viral di kalangan para pencinta sepakbola Tanah Air. Menariknya, pernyataannya pemain PSBS Biak itu terdengar hingga ke Vietnam.

Media Vietnam, The Thao 247 ikut memberitakan pernyataan kontroversi Muhammad Tahir. Media Vietnam tersebut membuat judul “drama isu imigrasi (pemain naturalisasi) sudah memecah belah sepakbola Indonesia’.

Halaman:
1 2
      
