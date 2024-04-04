Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Cetak Gol di Laga SC Heerenveen vs FC Twente, Netizen: Jagoan Muhammad Tahir!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |09:03 WIB
Thom Haye Cetak Gol di Laga SC Heerenveen vs FC Twente, Netizen: Jagoan Muhammad Tahir!
Thom Haye selamatkan SC Heerenveen dari kekalahan saat bersua FC Twente. (Foto: Instagram/@scheerenveenofficial)
A
A
A

THOM Haye mencetak gol di laga SC Heerenveen vs FC Twente di lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Abe Lenstra, Kamis (4/4/2024) dini hari WIB. Berkat gol dari Thom Haye, SC Heerenveen terhindar dari kekalahan.

Dalam laga tersebut, FC Twente yang menempati peringkat tiga klasemen Liga Belanda 2023-2024 tampil dominan. Terbukti laga baru berjalan 13 menit, FC Twente sudah unggul 2-0 via gol-gol dari Ricky van Wolfswinkel pada menit 11 dan Daan Roots (13’).

Thom Haye selamatkna SC Heerenveen dari kekalahan)

(Thom Haye selamatkan SC Heerenveen dari kekalahan)

Meski tertinggal 0-2, SC Heerenveen tidak patah arang. Mereka tak mau mengecewakan puluhan ribu suporter yang sudah memadati stadion.

SC Heerenveen sempat memperkecil kedudukan via aksi Ion Nicolaescu pada menit 21. Namun, pada menit 36 FC Twente kembali menjauhkan jarak menjadi 3-1 via gol yang dicetak Robin Propper.

Beruntung dua menit berselang, tuan rumah memperkecil kedudukan menjadi 2-3 setelah Osame Sahraoui mencetak gol. Hingga babak pertama usai, SC Heeerenveen tertinggal 2-3 dari tim tamu.

Berhubung hanya tertinggal satu gol, SC Heerenveen langsung ngegas sejak awal babak kedua. Hasilnya positif, mereka mendapatkan penalti di menit 55. Thom Haye yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Halaman:
1 2
      
