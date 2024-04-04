Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Cetak Gol di Laga SC Heerenveen vs FC Twente, Bujuk Mees Hilgers agar Perkuat Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |05:57 WIB
Thom Haye Cetak Gol di Laga SC Heerenveen vs FC Twente, Bujuk Mees Hilgers agar Perkuat Timnas Indonesia?
Thom Haye kala memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye cetak gol di laga SC Heerenveen vs FC Twente. Akankah aksi fantastisnya bisa turut membujuk Mees Hilgers agar mau perkuat Timnas Indonesia?

Ya, kinerja ciamik ditunjukkan pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Thom Haye, di laga SC Heerenveen vs FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Abe Lenstra, Kamis (4/4/2024) dini hari WIB.

Thom Haye

Thom Haye sendiri dimainkan sang pelatih, Kees van Wonderen, sejak awal laga. Pada menit ke-57, Thom Haye pun sukses menyumbangkan satu gol lewat tendangan penalti.

Berkat golnya, SC Heerenveen bisa terhindar dari kekalahan. Sebab, sebelum gol itu tercipta, SC Heerenveen tengah tertinggal 2-3. Duel SC Heerenveen vs FC Twente sendiri akhirnya rampung dengan skor 3-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176407/patrick_kluivert_langsung_pulang_ke_belanda_setelah_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pss-CFYV_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung ke Pulang ke Belanda Setelah Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176399/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_diprediksi_menerima_gaji_27_miliar_per_bulan_dari_pssi-4zDM_large.jpg
Segini Kompensasi yang Dibayar PSSI jika Pecat Patrick Kuivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176395/jay_idzes-XQar_large.jpg
Meski Terpukul, Jay Idzes Berusaha Petik Hikmah dari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176393/timnas_indonesia_diminta_lawan_malaysia_pada_november_2025_pssi-ECLb_large.jpg
Timnas Indonesia Diminta Lawan Malaysia pada FIFA Matchday November 2025, Alex Pastoor yang Ambil Alih!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631407/erick-thohir-out-menggaung-di-x-usai-timnas-tersingkir-ke-piala-dunia-2026-nrq.jpg
Erick Thohir Out Menggaung di X usai Timnas Tersingkir ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_indonesia_u_22.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs India di Laga Uji Coba Jilid 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement