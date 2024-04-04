Thom Haye Cetak Gol di Laga SC Heerenveen vs FC Twente, Bujuk Mees Hilgers agar Perkuat Timnas Indonesia?

THOM Haye cetak gol di laga SC Heerenveen vs FC Twente. Akankah aksi fantastisnya bisa turut membujuk Mees Hilgers agar mau perkuat Timnas Indonesia?

Ya, kinerja ciamik ditunjukkan pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia, Thom Haye, di laga SC Heerenveen vs FC Twente dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Abe Lenstra, Kamis (4/4/2024) dini hari WIB.

Thom Haye sendiri dimainkan sang pelatih, Kees van Wonderen, sejak awal laga. Pada menit ke-57, Thom Haye pun sukses menyumbangkan satu gol lewat tendangan penalti.

Berkat golnya, SC Heerenveen bisa terhindar dari kekalahan. Sebab, sebelum gol itu tercipta, SC Heerenveen tengah tertinggal 2-3. Duel SC Heerenveen vs FC Twente sendiri akhirnya rampung dengan skor 3-3.