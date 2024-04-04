Tolak Suriname, Jairo Riedewald Dikabarkan Pilih Perkuat Timnas Indonesia!

GELANDANG Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan memilih memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Suriname. Kabar itu disampaikan ahli pemain diaspora asal Suriname, Brian Tevreden.

“Brian Tevreden mengatakan Jairo Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin mempertimbangkan untuk Timnas Indonesia,” tulis akun Instagram @futboll.indonesiaa, menyatut pernyataan Brian Tevreden.

(Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Dalam beberapa bulan terakhir, nama Jairo Riedewald muncul sebagai pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Rumor itu muncul setelah beredar isi Direct Message (DM) Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Instagram @pemainketurunan.id.

Dalam isi DM tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Jairo Riedewald mengaku antusias jika mendapat kesempatan membela Timnas Indonesia.

Mantan anggota Exco PSSI yang dulunya sering mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdulgani, juga angkat bicara. Ia mengaku dihubungi salah seorang kerabat Jairo Riedewald yang berasal dari Manado.

Menarik menanti apakah Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah Timnas Indonesia sangatlah dinantikan.