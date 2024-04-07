Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malaysia Soroti Ucapan Media China yang Sebut Timnas Indonesia Raja Baru Sepakbola Asia Tenggara

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:32 WIB
Malaysia Soroti Ucapan Media China yang Sebut Timnas Indonesia Raja Baru Sepakbola Asia Tenggara
Timnas Indonesia berada di peringkat 134 pada ranking FIFA (Foto: Instagram/Ragnar Oratmangoen)
A
A
A

MEDIA China menyebut Timnas Indonesia sebagai raja baru sepakbola Asia Tenggara. Penilaian tersebut mendapat sorotan langsung dari negara tetangga, Malaysia.

Salah satu media Malaysia, Semuanyabola.com seakan sepakat dengan predikat Indonesia sebagai raja baru sepakbola Asia Tenggara. Mereka menilai proyek naturalisasi sangat berpengaruh besar dalam peningkatan permainan Timnas Indonesia.

"Melalui proyek pemain keturunan mereka yang berskala besar, terlihat jelas membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia saat ini, khususnya di Asia Tenggara," tulis media tersebut.

"Dari segi peringkat, Indonesia kini berhasil melonjak hingga peringkat 134 dunia lewat keberhasilan mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut sebelumnya," lanjut mereka.

Sebelumnya, salah satu media China memberikan apresiasi atas peningkatan ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka bahkan tak ragu menyebut pasukan Shin Tae-yong sebagai raja baru sepakbola Asia Tenggara.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terlihat mampu mengesampingkan Myanmar atau Laos dan sulit mengimbangi Thailand dan Vietnam," tulis media China.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
