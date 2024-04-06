Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melonjak Drastis!

Timnas Indonesia kala berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

PENAMPAKAN ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menarik diulas. Sebab, posisi Timnas Indonesia akan otomatis melonjak drastis di ranking FIFA.

Diketahui, Timnas Indonesia tinggal menyisakan dua laga lagi di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu mempertemukan skuad Garuda dengan Irak dan Filipina.

Laga melawan Irak akan digelar lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 6 Juni 2024. Kemudian, Timnas Indonesia kembali berlaga di SUGBK, tetapi menghadapi lawan lainnya, yaitu Timnas Filipina, pada 11 Juni 2024.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia di dua laga tersisa Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, hasil itu bisa membawa pasukan Shin Tae-yong melangkah mulus ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kini, Timnas Indonesia sendiri sedang duduk di posisi kedua pada klasemen sementara Grup F. Mereka sudah mengemas 7 poin dari 4 laga yang telah dijalani.

Timnas Indonesia unggul 4 angka dari Vietnam yang mengekor di tempat ketiga dan 6 poin dari Filipina di dasar klasemen. Sementara dengan Irak, Timnas Indonesia tertinggal 5 angka.

Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak ayal, hanya tinggal 1 tiket tersisa dari Grup F untuk melaju ke putaran ketiga.

Jika menang atas Irak dan Filipina, Timnas Indonesia tak hanya akan lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka juga akan mengalami kenaikan posisi drastis di ranking FIFA.

Kini, Timnas Indonesia sendiri diketahui baru saja naik peringkat di ranking FIFA usai menang 2 kali atas Vietnam dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan lalu. Pada pertemuan perdana yang digelar di SUGBK, skuad Garuda menang 1-0. Kemudian, Jay Idzes cs menang 3-0 di Vietnam.

Buah dari hasil manis itu, Timnas Indonesia kini menduduki posisi ke-134 di ranking FIFA. Dengan begitu, skuad Garuda naik delapan posisi sekaligus!

Jika nantinya berhasil melanjutkan tren positif kala melawan Iran dan juga Filipina, Timnas Indonesia akan mengalami kenaikan posisi drastis lagi. Mereka bisa menduduki peringakt ke-127 dunia!