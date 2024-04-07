Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:08 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024
Para penggawa Timnas Indonesia U-23 di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Ya, Timnas Indonesia U-23 menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024. Kedua tim tergabung di Grup A pada ajang kali ini.

Selain Qatar U-23, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- juga berada satu grup dengan Yordania U-23 dan Australia U-23. Melihat lawan-lawan yang akan dihadapi, perjalanan Timnas Indonesia U-23 di fase grup jelas tidak mudah.

Saat ini, para penggawa Timnas Indonesia U-23 tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Dubai. Persiapan terus dilakukan demi mematangkan permainan jelang tampil di laga perdana nanti.

Pasukan Shin Tae-yong juga akan menggelar sejumlah laga uji coba jelang tampil di Piala Asia U-23 2024. Salah satunya, melawan Arab Saudi U-23.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
