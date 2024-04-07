5 Pemain Langganan Timnas Indonesia U-23 yang Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bek Andalan Bali United

Kadek Arel Priyatna merupakan pemain langganan Timnas Indonesia U-23 yang tak dibawa Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@arelpriyatnaa_)

BERIKUT lima pemain langganan Timnas Indonesia U-23 yang tak dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024. Mereka sebetulnya layak berkostum Merah Putih.

Timnas Indonesia U-23 telah memanggil hingga 28 pemain untuk Piala Asia U-23 2024. Turnamen itu akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

Namun, Shin tidak memanggil dan membawa lima orang pemain yang merupakan langganan Timnas Indonesia U-23. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Langganan Timnas Indonesia U-23 yang Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024

5. Muhammad Taufany





Nama pemain satu ini merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-23 yang meraih medali emas SEA Games 2023. Akan tetapi, Taufany tidak dibawa Shin ke Piala Asia U-23.

Hal itu disebabkan minimnya waktu bermain di klub yakni Borneo FC. Taufany harus menunda mimpi tampil di Qatar.

4. Robi Darwis





Pemain yang tengah dipinjamkan ke Bhayangkara FC ini juga tidak dibawa Shin. Padahal, Robi merupakan andalan pelatih asal Korea Selatan itu di Piala AFF U-23 2023.

Minimnya menit bermain di klub tersebut menjadi alasan utama. Robi sejauh ini baru turun tiga kali di Liga 1 2023-2024 sejak dipinjamkan.