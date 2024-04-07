Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Langganan Timnas Indonesia U-23 yang Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bek Andalan Bali United

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:09 WIB
5 Pemain Langganan Timnas Indonesia U-23 yang Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bek Andalan Bali United
Kadek Arel Priyatna merupakan pemain langganan Timnas Indonesia U-23 yang tak dibawa Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@arelpriyatnaa_)
A
A
A

BERIKUT lima pemain langganan Timnas Indonesia U-23 yang tak dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024. Mereka sebetulnya layak berkostum Merah Putih.

Timnas Indonesia U-23 telah memanggil hingga 28 pemain untuk Piala Asia U-23 2024. Turnamen itu akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia U-23

Namun, Shin tidak memanggil dan membawa lima orang pemain yang merupakan langganan Timnas Indonesia U-23. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Langganan Timnas Indonesia U-23 yang Tak Dibawa Shin Tae-yong ke Piala Asia U-23 2024

5. Muhammad Taufany

Muhammad Taufany

Nama pemain satu ini merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-23 yang meraih medali emas SEA Games 2023. Akan tetapi, Taufany tidak dibawa Shin ke Piala Asia U-23.

Hal itu disebabkan minimnya waktu bermain di klub yakni Borneo FC. Taufany harus menunda mimpi tampil di Qatar.

4. Robi Darwis

Robi Darwis punya lemparan ke dalam yang tak kalah mematikan (Foto: Instagram/@robi_darwis24)

Pemain yang tengah dipinjamkan ke Bhayangkara FC ini juga tidak dibawa Shin. Padahal, Robi merupakan andalan pelatih asal Korea Selatan itu di Piala AFF U-23 2023.

Minimnya menit bermain di klub tersebut menjadi alasan utama. Robi sejauh ini baru turun tiga kali di Liga 1 2023-2024 sejak dipinjamkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633103/jadwal-dan-link-streaming-bayern-munchen-vs-borussia-dortmund-di-bundesliga-vision-shw.webp
Jadwal dan Link Streaming Bayern Munchen vs Borussia Dortmund di Bundesliga VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/19/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_foto.jpg
Pakar Sepak Bola Dukung Pemecatan Kluivert: Keputusan PSSI Tepat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement