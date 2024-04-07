Persita Tangerang vs Persib Bandung: Henhen Herdiana Catatkan Laga ke-100 Bersama Pangeran Biru

Henhen Herdiana akan melakoni laga ke-100 bersama Persib Bandung di pertandingan melawan Persita Tangerang (Foto: Persib Bandung)

PERTANDINGAN melawan Persita Tangerang, 15 April 2024 akan menjadi laga bersejarah bagi Henhen Herdiana bersama Persib Bandung. Pertandingan itu akan menjadi laga ke-100 Henhen Herdiana bersama Pangeran Biru di kompetisi resmi.

Henhen Herdiana mengaku tak menyadari dengan jumlah bermain yang telah dicatatkan. Namun, dia berharap mendapatkan pelajaran dari laga ke-100 tersebut.

“Senang, sedih bisa bermain bersama rekan-rekan. Ganti pelatih, ganti pemain. Bisa jadi cerita kedepannya bahwa 100 pertandingan itu butuh berdarah-darah,” ungkap Henhen Herdiana di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (7/4/2024).

Pemilik nomor punggung 12 ini memastikan tidak akan bercepat puas terlebih dahulu meski akan mencatatkan penampilan ke-100 di kompetisi resmi bersama Persib Bandung. Sebaliknya, dia harus merasa kekurangan dengan performanya agar bisa dijadikan motivasi.

“Henhen masih banyak kekurangan, di setiap pertandingan harus benar-benar memberikan yang terbaik. Tidak menjadi sebuah patokan untuk jadi perbedaan ketika Henhen mau menghadapi laga ke-100,” tuturnya.

Henhen Herdiana juga memastikan akan bermain maksimal di laga ke-100 nya nanti. Apalagi Persib Bandung tengah mengejar target untuk bisa menembus babak championship series Liga 1 2023-2024.