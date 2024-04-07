Hasil Liga Inggris 2023-2024: Manchester United Berbalik Unggul 2-1 atas Liverpool!

MANCHESTER – Hasil Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United vs Liverpool sudah diketahui. Skor pertandingan di Stadion Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB, itu untuk sementara 2-1 hingga menit ke-67.

Gol bagi Man United dicetak Kobbie Mainoo! Pemain jebolan akademi klub itu sukses menaklukkan Caoimhin Kelleher dari dalam kotak penalti.

Jalannya Pertandingan

Usai rehat, Liverpool berusaha untuk mencari gol kedua dengan meningkatkan serangan. Sebaliknya, Man United masih kesulitan membangun serangan yang rapi.

Namun, Bruno Fernandes mampu menyamakan skor di menit ke-50. Ia memanfaatkan blunder dari Jarell Quansah, lalu melepaskan tembakan jarak jauh yang mengubah skor menjadi 1-1.

Gol itu mengubah jalannya pertandingan. Buktinya, Man United mampu membalikkan keadaan di menit ke-67! Kali ini, sepakan terukur Mainoo membawa tuan rumah memimpin 2-1!