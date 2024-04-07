Mikel Arteta Senang Arsenal Kembali Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024

BRIGHTON - Mikel Arteta tersenyum lebar usai Arsenal berhasil mempermalukan Brighton & Hove Albion dengan skor 3-0. Kedua tim saling berhadapan dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Falmer Stadium, Sabtu (6/4/2024).

Kemenangan tersebut membawamembawa Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Inggris musim ini dengan 71 poin. Sementara itu, Brighton berada di posisi dengan mengumpulkan 43 angka.

Mikel Arteta mengatakan target utama timnya dalam laga itu adalah kemenangan. Tentunya dia bahagia target itu bisa direalisasikan The Gunners -julukan Arsenal meskipun butuh kerja keras.

"Sangat senang. Sangat bangga dengan anak-anak," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Minggu (7/4/2024).

Pelatih berusia 42 tahun itu mengatakan tim asuhannya mampu tampil apik sepanjang laga melawan Brighton & Hove Albion F.C. Dia nilai itulah kunci kemenangan Arsenal dan tidak terlepas buah kerja keras dalam latihan yang telah dilakukan.

"Kami menampilkan performa luar biasa untuk mengalahkan tim Brighton yang hebat ini," katanya.