Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Senang Arsenal Kembali Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |07:53 WIB
Mikel Arteta Senang Arsenal Kembali Puncaki Klasemen Liga Inggris 2023-2024
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta (Foto: Reuters)
A
A
A

BRIGHTON - Mikel Arteta tersenyum lebar usai Arsenal berhasil mempermalukan Brighton & Hove Albion dengan skor 3-0. Kedua tim saling berhadapan dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 di Falmer Stadium, Sabtu (6/4/2024).

Kemenangan tersebut membawamembawa Arsenal kembali memuncaki klasemen Liga Inggris musim ini dengan 71 poin. Sementara itu, Brighton berada di posisi dengan mengumpulkan 43 angka.

Mikel Arteta mengatakan target utama timnya dalam laga itu adalah kemenangan. Tentunya dia bahagia target itu bisa direalisasikan The Gunners -julukan Arsenal meskipun butuh kerja keras.

"Sangat senang. Sangat bangga dengan anak-anak," kata Mikel Arteta dilansir dari laman Arsenal, Minggu (7/4/2024).

Pelatih berusia 42 tahun itu mengatakan tim asuhannya mampu tampil apik sepanjang laga melawan Brighton & Hove Albion F.C. Dia nilai itulah kunci kemenangan Arsenal dan tidak terlepas buah kerja keras dalam latihan yang telah dilakukan.

"Kami menampilkan performa luar biasa untuk mengalahkan tim Brighton yang hebat ini," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633423/kemenpora-resmi-buka-kreativesia-2025-di-palembang-wadah-kolaborasi-pemuda-low.webp
Kemenpora Resmi Buka Kreativesia 2025 di Palembang, Wadah Kolaborasi Pemuda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bagnaia Siap Menggila di MotoGP Australia 2025 usai Gagal Total di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement