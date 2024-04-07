Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Diincar Arsenal dan Tottenham Hotspur, Alexander Isak Klaim Bahagia di Newcastle United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:05 WIB
Diincar Arsenal dan Tottenham Hotspur, Alexander Isak Klaim Bahagia di Newcastle United
Alexander Isak mengklaim bahagia di Newcastle United meski diincar Arsenal (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

NEWCASTLE - Striker Newcastle United, Alexander Isak, buka suara terkait rumor yang mengaitkannya dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur. Ia menyampaikan masih betah berada di The Magpies.

Nama Isak dilaporkan masuk radar Arsenal dan Tottenham. Pasalnya, dua klub besar asal London itu memang tengah mencari sosok striker untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas 2024.

Alexander Isak

Tak ayal jika Arsenal dan Tottenham tertarik dengan Isak. Pasalnya, ia merupakan striker haus gol. Penyerang berpaspor Swedia itu sedang mengemas 15 gol dari 23 penampilannya di Liga Inggris 2023-2024.

Mengetahui Isak masuk dalam radar dua klub besar London, pelatih Eddie Howe sudah angkat bicara lebih dulu. Pria asal Inggris itu sama sekali tidak punya niat untuk melepas bombernya. Terlebih, sang pemain masih terikat kontrak hingga Juni 2028.

Nyatanya, Isak juga mengaku masih betah di Newcastle. Ia mengesampingkan semua rumor yang ada saat ini dan menegaskan hanya ingin fokus memberikan yang terbaik untuk klub di sisa musim ini.

“Tentu saja saya ingin berada di sini di masa depan. Saya datang ke sini untuk proyek ini, saya sangat suka bermain di sini, saya benar-benar merasa seperti di rumah sendiri,” kata Isak, dilansir dari Metro, Minggu (7/4/2024).

“Saya ingin menyelesaikan musim ini dengan cara yang baik untuk saya dan tim. Saya suka bermain di sini,” lanjut eks Real Sociedad itu.

