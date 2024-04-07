Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United vs Liverpool, Erik ten Hag Desak Antony Pertahankan Performa Apik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:48 WIB
Manchester United vs Liverpool, Erik ten Hag Desak Antony Pertahankan Performa Apik
Erik ten Hag berharap Antony mengulangi performa gemilang saat Manchester United menjamu Liverpool (Foto: Reuters/Matthew Childs)
MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mendesak Antony dos Santos untuk mempertahankan performa apiknya jelang melawan Liverpool di pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024. Ia mengaku tahu betul dengan kapasitas bekas anak asuhnya di Ajax Amsterdam itu.

Penampilan Antony banjir kritik pada paruh awal musim 2023-2024. Pemain berdarah Brasil itu tak mampu mencetak gol atau melepas assist. Bahkan, ia sempat absen beberapa waktu lantaran tersangkut kasus dugaan kekerasan.

Antony menyamakan skor 2-2 di laga Manchester United vs Liverpool (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Namun, performa Antony perlahan membaik di paruh kedua musim. Pesepakbola berusia 24 tahun itu mampu mengemas dua gol dan dua assist dalam kurun satu bulan ke belakang.

Salah satu penampilan mencolok Antony adalah ketika membantu Man United menang 4-3 via extra time melawan Liverpool di Piala FA 2023-2024. Ia mengemas satu gol krusial untuk memperpanjang napas Iblis Merah ketika tertinggal 1-2 hingga menit ke-85.

Penampilannya juga kembali menuai pujian saat meladen Chelsea di pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024. Antony melepas satu assist cantik untuk gol ketiga yang dicetak Alejandro Garnacho. Sayangnya, Man United gagal menang setelah terkena comeback dramatis di ujung laga.

Ten Hag melihat Antony sudah mulai menunjukkan kapasitas yang dilihatnya ketika mengasuh Ajax Amsterdam dahulu. Oleh karena itu, ia mendesak sang pemain untuk menjaga performa apik, bahkan meningkatkannya.

