Cerita Ole Romeny yang Selalu Makan Nasi Goreng Tiap Kunjungi Rumah sang Nenek yang Kelahiran Indonesia

Ole Romeny mengaku suka makan nasi goreng setiap ke rumah neneknya (Foto: Instagram/@oleromeny)

CERITA Ole Romeny yang selalu makan nasi goreng tiap kunjungi rumah sang nenek yang kelahiran Indonesia akan diulas Okezone. Hal itu membuktikan kecintaan sang pesepakbola terhadap negara ini.

Romeny merupakan pemain FC Utrecht. Namanya mencuat belakangan ini sebagai calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi menjadi WNI.

Sang pemain juga mengaku sudah didekati oleh PSSI untuk proses naturalisasi. Wajar bila kemudian setiap hal tentang Romeny menjadi bahan perbincangan warganet.

Terbaru, Romeny dengan jujur mengatakan sangat menyukai nasi goreng. Sebab, sang nenek yang lahir di Indonesia, selalu menyajikan hidangan itu kepadanya.

“Saya selalu makan nasi goreng ketika di rumah nenek,” kata Romeny, mengutip dari unggahan di akun Instagram @futboll.indonesiaa, Sabtu (6/4/2024).

“Itu makanan favorit saya,” imbuh pemain berusia 23 tahun tersebut.