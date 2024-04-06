Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Ole Romeny yang Selalu Makan Nasi Goreng Tiap Kunjungi Rumah sang Nenek yang Kelahiran Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |23:34 WIB
Cerita Ole Romeny yang Selalu Makan Nasi Goreng Tiap Kunjungi Rumah sang Nenek yang Kelahiran Indonesia
Ole Romeny mengaku suka makan nasi goreng setiap ke rumah neneknya (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

CERITA Ole Romeny yang selalu makan nasi goreng tiap kunjungi rumah sang nenek yang kelahiran Indonesia akan diulas Okezone. Hal itu membuktikan kecintaan sang pesepakbola terhadap negara ini.

Romeny merupakan pemain FC Utrecht. Namanya mencuat belakangan ini sebagai calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi menjadi WNI.

Ole Romeny

Sang pemain juga mengaku sudah didekati oleh PSSI untuk proses naturalisasi. Wajar bila kemudian setiap hal tentang Romeny menjadi bahan perbincangan warganet.

Terbaru, Romeny dengan jujur mengatakan sangat menyukai nasi goreng. Sebab, sang nenek yang lahir di Indonesia, selalu menyajikan hidangan itu kepadanya.

“Saya selalu makan nasi goreng ketika di rumah nenek,” kata Romeny, mengutip dari unggahan di akun Instagram @futboll.indonesiaa, Sabtu (6/4/2024).

“Itu makanan favorit saya,” imbuh pemain berusia 23 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633053/media-belanda-sebut-patrick-kluivert-dipecat-karena-gelombang-kritik-vmp.webp
Media Belanda Sebut Patrick Kluivert Dipecat karena Gelombang Kritik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/15/anggota_dpr_andre_rosiade_foto_mpidanandaya_a.jpg
Siapa Sosok 2 S yang Disebut Kendalikan Timnas Indonesia? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement