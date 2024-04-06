Bukan Ole Romeny, Penyerang Ini Resmi Perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024?

Ole Romeny belum bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat? (Foto: Instagram/@oleromeny)

BUKAN Ole Romeny, Jens Raven bakal memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024? Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan ada dua pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi.

“Sesuai kata pak ketum, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang diproses dalam waktu dekat,” kata Arya Sinulingga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 2 April 2024.

(Calvin Verdonk siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@c.verdonk)

Meski tidak mengungkap siapa dua pemain yang dimaksud, satu nama di antaranya sudah terindikasi jelas. Sosok yang dimaksud adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Saat diwawancara channel YouTube Yussa Nugraha, Calvin Verdonk mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia.

Bahkan pemain keturunan Aceh itu melaporkan sudah memulai proses naturalsiasi. Konfirmasi juga disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia bahkan berharap Calvin Verdonk sudah tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2204.

Bagaimana dengan satu nama lagi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan satu nama lagi bermain sebagai penyerang.

Mantan presiden Inter Milan ini juga menegaskan penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht, Ole Romeny. Satu kode lain dari Erick Thohir adalah, pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan Timnas Indonesia.