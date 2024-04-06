Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik Pesat, PSSI Singgung Transformasi Sepak Bola Tanah Air

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |10:34 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik Pesat, PSSI Singgung Transformasi Sepak Bola Tanah Air
Timnas Indonesia berada di peringkat 142 pada ranking FIFA saat ini (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengatakan pencapaian ini menandakan transformasi sepak bola Indonesia mulai berjalan ke arah yang positif.

Timnas Indonesia naik delapan peringkat dalan daftar ranking FIFA yang terbaru dengan tambahan 30.04 poin. Jika sebelumnya Indonesia duduk di posisi 142, maka kini berada di peringkat 134. Lonjakan ini sekaligus membuat Skuad Garuda menjadi tim yang berhasil naik paling banyak.

Amali menyambut baik meningkat pesatnya ranking FIFA Timnas Indonesia. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) ini menyinggung soal transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya saat ini tinggal bagaimana masing-masing pihak bergerak lebih solid lagi demi membawa Garuda mendunia.

“Ya artinya dengan posisi Indonesia sekarang yang ranking FIFA-nya membaik berarti transformasi sepakbola indonesia yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum, pak Erick beserta seluruh pengurus PSSI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang sudah dipresentasikan di hadapan FIFA itu berjalan dengan baik,” kata Amali saat ditemui wartawan di Kemenpora RI, dikutip Sabtu (6/4/2024).

“Tinggal kita evaluasi mana yang kita dorong supaya lebih bagus, dan tentu kita berharap semua pihak stakeholder sepakbola Indonesia memberikan dukungan,” sambungnya.

“Sebab tidak mungkin target perbaikan peringkat FIFA akan tercapai hanya oleh PSSI saja, tidak mungkin. Jadi harus ada dukungan-dukungan para klub, Asprov, Askot, para suporter, serta pengamat sepakbola,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171133/erick_thohir-HmSd_large.jpg
Jabat Menpora dan Ketum PSSI, Komisi X DPR: Erick Thohir Tidak Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170836/jay_idzes_ikut_berkomentar_mengenai_terpilihnya_erick_thohir_sebagai_menpora_ri-NiOH_large.jpg
Erick Thohir Jadi Menpora RI, Jay Idzes Yakin Olahraga Indonesia Dibawa Mendunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170835/sekjen_pssi_yunus_nusi_mengomentari_terpilihnya_erick_thohir_sebagai_menpora_ri-i1pU_large.jpg
Erick Thohir Jadi Menpora RI, Sekjen PSSI: Angin Segar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1632923/jadwal-uji-coba-timnas-indonesia-u17-di-dubai-jelang-piala-dunia-u17-2025-gfy.webp
Jadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-17 di Dubai Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17_melakoni_l.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tak Terbebani Kegagalan Garuda Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement