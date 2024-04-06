Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik Pesat, PSSI Singgung Transformasi Sepak Bola Tanah Air

Timnas Indonesia berada di peringkat 142 pada ranking FIFA saat ini (Foto: PSSI)

JAKARTA – Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengatakan pencapaian ini menandakan transformasi sepak bola Indonesia mulai berjalan ke arah yang positif.

Timnas Indonesia naik delapan peringkat dalan daftar ranking FIFA yang terbaru dengan tambahan 30.04 poin. Jika sebelumnya Indonesia duduk di posisi 142, maka kini berada di peringkat 134. Lonjakan ini sekaligus membuat Skuad Garuda menjadi tim yang berhasil naik paling banyak.

Amali menyambut baik meningkat pesatnya ranking FIFA Timnas Indonesia. Eks Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) ini menyinggung soal transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya saat ini tinggal bagaimana masing-masing pihak bergerak lebih solid lagi demi membawa Garuda mendunia.

“Ya artinya dengan posisi Indonesia sekarang yang ranking FIFA-nya membaik berarti transformasi sepakbola indonesia yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum, pak Erick beserta seluruh pengurus PSSI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota yang sudah dipresentasikan di hadapan FIFA itu berjalan dengan baik,” kata Amali saat ditemui wartawan di Kemenpora RI, dikutip Sabtu (6/4/2024).

“Tinggal kita evaluasi mana yang kita dorong supaya lebih bagus, dan tentu kita berharap semua pihak stakeholder sepakbola Indonesia memberikan dukungan,” sambungnya.

“Sebab tidak mungkin target perbaikan peringkat FIFA akan tercapai hanya oleh PSSI saja, tidak mungkin. Jadi harus ada dukungan-dukungan para klub, Asprov, Askot, para suporter, serta pengamat sepakbola,” lanjutnya.