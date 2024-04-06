Zainudin Amali Pastikan PSSI Belum Berhenti Cari Pemain Keturunan untuk Dinaturalisasi

JAKARTA – PSSI belum berhenti mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali.

PSSI memang cukup gencar melakukan proyek naturalisasi. Terbaru, PSSI menyebut akan ada dua pemain yang segera diproses untuk bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Santer kabar kalau dua pemain itu adalah Ole Romeny dan Calvin Verdonk.

Menyoal proyek naturalisasi, Amali merasa bahwa hal itu merupakan langkah jitu untuk menciptakan pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia, tanpa mengesampingkan kualitas pemain lokal. Dikatakan, hadirnya pemain keturunan otomatis membuat para pemain lokal semakin terpacu motivasinya. Dia memberi contoh Pratama Arhan.

“Kita lihat yang dalam (pemain lokal) sendiri jadi improve kan mereka karena lihat bersaingan. Kayak di posisi kiri, Arhan. Dulu dia gak ada saingannya, sekarang ada saingannya. Iya kan? Di kiri ada si Nathan, Shayne. Sehingga Arhan gak bisa berleha-leha,” kata Amali saat ditemui wartawan di Kemenpora RI, dikutip Sabtu (6/4/2024).

Oleh karenanya, Amali menyatakan kalau PSSI akan terus mencari pemain keturunan. Dengan catatan, sang pemain benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia. Eks Menpora RI ini dengan tegas menyampaikan sama sekali tak ingin menaturalisasi pemain yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia.

“Jadi kalau kami sih akan terus (mencari pemain keturunan) sepanjang memang kualifikasinya kan. Sejak saya disini kan saya bilang harus darah (Indonesia), saya gak mau kayak yang sebelumnya tidak darah kan. Harus permintaan pelatih dan kemudian datanya dia ada darah (Indonesia),” ungkapnya.