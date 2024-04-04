Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi PSSI soal Muhammad Tahir yang Tantang Pemain Naturalisasi Diadu dengan Pemain Lokal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |07:39 WIB
Reaksi PSSI soal Muhammad Tahir yang Tantang Pemain Naturalisasi Diadu dengan Pemain Lokal
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA –Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, bereaksi atas ucapan Muhammad Tahir yang minta pemain naturalisasi diadu dengan pemain lokal. Arya meminta hal tersebut tidak dijadikan polemik. Arya menegaskan setiap pemain keturunan memiliki hak untuk membela Timnas Indonesia.

Belakangan ini, nama Tahir ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, gelandang PSBS Biak itu menyampaikan kalau kualitas pemain naturalisasi dan lokal saat ini tidak jauh berbeda. Hal ini disampaikan lantaran saat ini cukup banyak pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia.

Muhammad Tahir

Sampai-sampai, Tahir meminta PSSI untuk melakukan uji tanding antara pemain lokal versus naturalisasi. Terang saja pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit warganet yang cukup geram dengan pernyataan dari eks pemain Persipura Jayapura tersebut.

Menanggapi hal ini, Arya menyampaikan kalau para pemain naturalisasi memiliki hak yang sama dengan pemain lokal untuk bisa membela Merah Putih. Hal ini selama para pemain tersebut benar-benar memiliki garis keturunan Indonesia.

“Mengenai pemain naturalisasi, sepanjang punya darah Indonesia baik nenek atau kakeknya, maka dia punya hak,” kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia pada Selasa 2 April 2024.

“Jadi, semua orang diaspora itu berhak sepanjang dia punya darah Indonesia,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
