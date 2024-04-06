Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Hadapi Uni Emirat Arab U-23 di Laga Uji Coba, Shin Tae-yong Turunkan Pemain Inti

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |07:29 WIB
Timnas Indonesia U-23 Hadapi Uni Emirat Arab U-23 di Laga Uji Coba, Shin Tae-yong Turunkan Pemain Inti
Shin Tae-yong saat memimpin TC Timnas Indonesia U-23 di Dubai (Foto: PSSI)
A
A
A

DUBAI – Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain inti saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Uni Emirat Arab U-23 di laga uji coba. Pertandingan itu bakal menjadi persiapan terakhir Skuad Garuda jelang tampil di laga pembuka Piala Asia U-23 2024.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-23 kalah 1-3 dari Arab Saudi pada laga uji coba yang berlangsung di The Sevens Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (5/4/2024) malam waktu setempat. Adapun satu gol Skuad Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-32.

Shin sejatinya tidak puas dengan hasil yang didapat Timnas Indonesia U-23. Namun menurutnya juga, performa anak asuhnya tidak terlalu buruk. Apalagi uji coba melawan Arab Saudi ini memang dimaksudkan untuk melihat kondisi para pemain Skuad Garuda Muda.

Dia pun langsung mengalihkan fokusnya ke laga uji coba berikutnya yakni melawan tuan rumah Uni Emirat Arab pada Senin (8/4) mendatang. Shin menjelaskan kalau di laga tersebut baru dirinya akan memainkan pemain inti sekaligus juga mematangkan taktik untuk melawan Qatar, yang menjadi lawan pertama di Piala Asia U-23 2024.

“Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab, akan dimainkan untuk pemain inti dulu, untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 (April),” kata Shin dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/6/2024).

“Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain,” sambungnya.

