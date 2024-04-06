Presiden Atletico Madrid Angkat Bicara soal Nasib Joao Felix: Dia Ingin Bertahan di Barcelona!

MADRID – Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, angkat bicara soal nasib Joao Felix. Dia menyebut Joao Felix masih ingin bertahan di Barcelona.

Masa depan Joao Felix bersama Atletico Madrid sedang abu-abu. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu tengah berstatus pinjaman dalam 1,5 musim terakhir.

Sebelumnya, pada Januari 2023, Atletico Madrid meminjamkan Joao Felix ke Chelsea. Kemudian, gelandang Timnas Portugal itu dipinjamkan ke Barcelona pada September 2023 hingga Juni 2024.

Bersama Barcelona, Joao Felix sudah mencetak sembilan gol dan enam assist. Catatan itu diukirnya dari 35 pertandingan di semua kompetisi.

Enrique Cerezo mengatakan Joao Felix tak ingin kembali ke Atletico Madrid dan memilih untuk menetap di Barcelona. Ia menilai El Barca akan beruntung karena mendapatkan pemain sehebat Joao Felix.

"Dia bermain untuk Barcelona dan hal yang normal adalah dia ingin bertahan di sana," kata Enrique Cerezo, dikutip dari Tribalfootball, Sabtu (6/4/2024).

"Barcelona menginginkan dia dan dia menginginkan mereka, karena semua orang sangat senang. Selain itu, mereka akan beruntung karena Barcelona mendapatkan pemain yang luar biasa dan hebat," lanjutnya.