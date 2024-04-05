Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Paling Cepat Timnas Indonesia Tembus Peringkat 70 Dunia di Ranking FIFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:41 WIB
Kapan Paling Cepat Timnas Indonesia Tembus Peringkat 70 Dunia di Ranking FIFA?
Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia tembus ranking 70 dunia pada Maret 2025. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KAPAN paling cepat Timnas Indonesia menembus peringkat 70 dunia di ranking FIFA? Okezone akan mengulasnya.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut target jangka pendek Timnas Indonesia adalah menembus peringkat 100 dunia. Hal itu diungkapkan Erick Thohir medio November 2023.

Target jangka pendek Erick Thohir mengantarkan Timnas indonesia menembus peringkat 100 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Target jangka pendek Erick Thohir mengantarkan Timnas indonesia menembus peringkat 100 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

"Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah bisa ada di peringkat 100 dunia. Kalau kami terus membangun tim nasional kami mulai dari pemain muda, target jangka panjang kami adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi FIFA.

Sekarang Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan bisa terus naik posisinya jika konsisten mendapatkan hasil positif dari pertandingan ke pertandingan. Dalam sejarah berdirinya Timnas Indonesia, posisi terbaik skuad Garuda di ranking FIFA adalah menembus peringkat 76 dunia pada September 1998.

Sekarang pertanyaan muncul, kapan paling cepat Timnas Indonesia menembus ranking 70an dunia layaknya pada 1998? Bermodalkan banyaknya pemain-pemain keturunan tambahan yang merapat, plus perbaikan di sana-sani pada kompetisi lokal, Timnas Indonesia bisa meroket posisinya ke peringkat 70an dunia pada Maret 2026! Kok bisa?

Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia terus-menerus meraih kemenangan dari Juni 2024 hingga Maret 2026. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dengan 1,102.7 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini terpaut 249.02 poin dari Montenegro yang kini menempati peringkat 70 dunia dengan 1,351.72 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176669/patrick_kluivert_segera_dipecat_dari_jabatan_pelatih_timnas_indonesia_patrickkluivert9-ZHVt_large.jpg
Patrick Kluivert Terancam Digeser 5 Pelatih asal Belanda, Siapa yang Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176666/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-r3yN_large.jpg
Luis Milla Diminta Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert, Bagaimana PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176656/daftar_55_pemain_timnas_indonesia_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-YQKV_large.jpg
Daftar 55 Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631743/usia-pemain-diaspora-timnas-indonesia-saat-piala-dunia-2030-siapa-masih-prima-vaa.webp
Usia Pemain Diaspora Timnas Indonesia saat Piala Dunia 2030: Siapa Masih Prima?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/19/persebaya.jpg
Persebaya Sesumbar Siap Bungkam Persija di GBT, Eduardo Perez: Kami Tim yang Kuat!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement