Kapan Paling Cepat Timnas Indonesia Tembus Peringkat 70 Dunia di Ranking FIFA?

KAPAN paling cepat Timnas Indonesia menembus peringkat 70 dunia di ranking FIFA? Okezone akan mengulasnya.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut target jangka pendek Timnas Indonesia adalah menembus peringkat 100 dunia. Hal itu diungkapkan Erick Thohir medio November 2023.

(Target jangka pendek Erick Thohir mengantarkan Timnas indonesia menembus peringkat 100 dunia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

"Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah bisa ada di peringkat 100 dunia. Kalau kami terus membangun tim nasional kami mulai dari pemain muda, target jangka panjang kami adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi FIFA.

Sekarang Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan bisa terus naik posisinya jika konsisten mendapatkan hasil positif dari pertandingan ke pertandingan. Dalam sejarah berdirinya Timnas Indonesia, posisi terbaik skuad Garuda di ranking FIFA adalah menembus peringkat 76 dunia pada September 1998.

Sekarang pertanyaan muncul, kapan paling cepat Timnas Indonesia menembus ranking 70an dunia layaknya pada 1998? Bermodalkan banyaknya pemain-pemain keturunan tambahan yang merapat, plus perbaikan di sana-sani pada kompetisi lokal, Timnas Indonesia bisa meroket posisinya ke peringkat 70an dunia pada Maret 2026! Kok bisa?

Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia terus-menerus meraih kemenangan dari Juni 2024 hingga Maret 2026. Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dengan 1,102.7 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong ini terpaut 249.02 poin dari Montenegro yang kini menempati peringkat 70 dunia dengan 1,351.72 poin.