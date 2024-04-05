Masyarakat Malaysia Pamer Momen Timnas Malaysia Juara Piala AFF Setelah Ranking FIFA-nya Disalip Timnas Indonesia: Indonesia Mana Bisa?

MASYARAKAT Malaysia dengan akun TikTok @amalnew02 sepertinya panas setelah ranking FIFA Timnas Malaysia disalip Timnas Indonesia. Dalam unggahan terbarunya, akun ini memposting momen Timnas Malaysia juara Piala AFF 2010.

Kebetulan, Timnas Malaysia saat itu menumbangkan Timnas Indonesia dengan agregat 4-2 di partai puncak Piala AFF 2010. Gelar itu merupakan satu-satunya trofi Piala AFF yang dimenangkan skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia.

Masyarakat Malaysia bangga Timnas Malaysia pernah juara Piala AFF 2010.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Semenjak Piala AFF bergulir pada 1996, Timnas Indonesia tidak pernah menjadi juara ajang dua tahunan tersebut.

Prestasi terbaik Timnas Indonesia hanya menjadi runner-up sebanyak enam kali. Sebut saja pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Karena itulah, akun @amalnew02 melemparkan ledekan kepada Timnas Indonesia yang belum pernah juara Piala AFF.

“Fakta yang tidak dapat dipahami negara jiran (Indonesia). Mudah (memenangkan Piala AFF) tetapi Indonesia tidak bisa melakukannya,” tulis akun @amalnew02.

Unggahan akun @amalnew02 ini pun mendapat respons dari netizen Indonesia. Sejumlah netizen mengatakan fokus Indonesia saat ini bersaing di level Asia hingga mengintip peluang tampil di Piala Dunia, bukan AFF.