HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tulis Kita Garuda, Pertanda Mees Hilgers Segera Perkuat Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |05:41 WIB
Tulis Kita Garuda, Pertanda Mees Hilgers Segera Perkuat Timnas Indonesia?
Mees Hilgers ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Mees Hilgers, kembali jadi sorotan. Pasalnya, ada tulisan ‘Kita Garuda’ dalam unggahan teranyar Mees Hilgers di akun media sosial @lifeafterfootballofficial. Akankah tulisan ini jadi pertanda Mees Hilgers akan segera perkuat Timnas Indonesia?

Sebagaimana diketahui, Mees Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya, darah itu mengalir dari sang ibunda yang berasal dari Manado.

Mees Hilgers

Mees Hilgers pun turut dibidik untuk dinaturalisasi guna membela Timnas Indonesia. PSSI bahkan telah memberi penawaran kepada Mees Hilgers, namun mengalami penolakan.

Kabarnya, hal itu terjadi karena Hilgers tidak diizinkan oleh orangtuanya untuk menjadi warga negara Indonesia. Alhasil, proses naturalisasinya dibatalkan pada awal 2022.

Namun tidak berselang lama, Hilgers memberik pernyataan alasan tidak diizinkan orangtuanya menjadi WNI tidaklah benar. Ia mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela Timnas Indonesia, namun kala itu masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama Timnas Belanda.

Kini, Mees Hilgers pun kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Hal itu utamanya terjadi usai munculnya tulisan ‘Kita Garuda’ dalam foto teranyar Mees Hilgers yang diunggah akun Instagram platform yang mengulas gaya hidup pesepakbola dunia, yakni @lifeafterfootballofficial.

Dalam unggahan teranyarnya, akun @lifeafterfootballofficial menampilkan sederet foto Mees Hilgers dengan pakaian bebasnya. Bergaya kasual hingga formal, Mees Hilgers tampil memukau.

Tetapi, fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mees Hilgers saja. Caption yang dituliskan akun @lifeafterfootballofficial pun turut jadi sorotan.

