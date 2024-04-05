Pelatih Inter Miami Buka Suara soal Lionel Messi yang Masih Absen saat Dipermalukan Monterrey

PELATIH Inter Miami, Gerardo Martino, buka suara soal Lionel Messi yang masih absen saat dipermalukan Monterrey. Dia pun membeberkan kondisi terkini Messi.

Ya, Inter Miami mengalami kekalahan 1-2 dari Monterey dalam leg pertama semifinal Piala Concacaf 2024 di Chase Stadium, Kamis 4 April 2024. Dalam laga itu, Lionel Messi belum bisa turun laga.

Pemain berjuluk La Pulga itu memang harus absen selama dua pekan sejak laga melawan Nashville di babak 16 besar Piala Concacaf 2024. Sebab, pemain itu mengalami cedera hamstring.

Pelatih Inter Miami pun mengatakan Messi memang sudah berlatih bersama tim asuhannya yang menandakan kondisi membaik. Namun, pemain itu masih butuh waktu untuk benar-benar pulih.

Jadi, Messi tidak bisa menurunkan pemain itu dalam laga tersebut. Sebab, Tata -sapaan akrab Gerardo Martino- menilai keputusan itu akan sangat berisiko untuk pemain asal Argentina tersebut.

"Seperti yang telah kami sebutkan, segalanya membaik dari hari ke hari. Memainkannya hari ini berisiko, karena dia belum sepenuhnya siap," kata Tata, dilansir dari Goal, Jumat (5/4/2024).