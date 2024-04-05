Hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Cole Palmer Hattrick, The Blues Menang Dramatis 4-3!

Berikut hasil Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: REUTERS)

HASIL Chelsea vs Manchester United di pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stadion Stamford Bridge pada Jumat (5/4/2024) dini hari WIB, Chelsea menang dramatis 4-3!

Pelatih kedua tim sama-sama menurunkan para pemain terbaiknya. Tujuannya jelas demi mengakhiri laga dengan kemenangan.

(Cole Palmer bikin Chelsea unggul 2-0 atas Manchester United. (Foto: REUTERS)

The Blues –julukan Chelsea– yang bermain sebagai tuan rumah langgsung menggebrak pertahanan Manchester United di awal laga. Terbukti laga baru berjalan empat menit, Chelsea asuhan Mauricio Pochettino unggul 1-0 lebih dulu lewat gol Conor Gallagher.

Chelsea semakin di atas angin setelah mereka menggandalkan keunggulan via eksekusi penalti Cole Palmer. Hebatnya, ketinggalan dua gol tidak menyurutnya semangat Manchester United racikan Erik Ten Hag,

Hanya dalam waktu lima menit, Manchester United mencetak dua gol, tepatnya pada menit 34 dan 39. Gol pembuka Manchester United dicetak Alejandro Garnacho pada menit 34.

Lima menit berselang, Manchester United menyamakan kedudukan via aksi Bruno Fernandes. Skor berubah 2-2 dan bertahan hingga babak pertama usai.